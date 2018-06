Neuhausen ob Eck Erste Erfahrungen mit Kreisverkehr: Für Brummifahrer bleibt Ortsmitte ein Nadelöhr

Neuhausen ob Eck – Beim Southside-Festival vom 21. bis 24. Juni steht dem neuen Kreisverkehr in der Neuhauser Ortsmitte die Feuertaufe bevor. So sehen es einige der Anlieger der Tuttlinger und der Meßkircher Straße, die der SÜDKURIER nach ihrer Meinung über den Kreisverkehr befragte. Im Grundsatz zeigten sich die Befragten mit der jetzigen Lösung einverstanden.

Das Grundproblem besteht darin, dass sich in der Ortsmitte von Neuhausen bislang zwei Hauptverkehrsstraßen kreuzten. Bis 2011 floss der gesamte Verkehr auf der B 311 durch den Ort. An der Kreuzung traf sich die Bundesstraße mit der ebenfalls stark befahrenen Landesstraße, die vom Donautal in Richtung Stockach führt. Durch den Bau der Umgehungsstraße der B 311 fällt nun der Durchgangsverkehr auf der West-Ost-Achse weg.

In Nord-Süd-Richtung rollen weiter die Lastwagen

Der Schwerlastverkehr auf der Nord-Süd-Achse rollt aber nach wie vor durch Neuhausen. Dazu kommt noch der Schwerverkehr in Richtung Gewerbepark "take-off", der wegen der fehlenden Querspange vom Gewerbegebiet zur neuen Umgehungsstraße ebenfalls noch durch Neuhausen rollen muss. Beim Rückbau der West-Ost-Verbindung durch den Ort standen die Verkehrsplaner vor der Frage, ob die Kreuzung in der Ortsmitte durch eine Ampelanlage oder durch einen Kreisverkehr geregelt werden sollte. In einem intensiven Bürgerdialog entschieden sich die Neuhauser für den Kreisverkehr.

Apotheken-Personal ist ganz nah dran

Wie zufrieden sind Dorfbewohner und Verkehrsteilnehmer nun damit? In der Apotheke direkt gegenüber des Kreisels arbeiten Melanie Wunderlich aus Kreenheinstetten und Isabell Lurz aus Engen. Die Kreenheinstettenerin beobachtet, dass offenkundig besonders Lastwagenfahrer Probleme mit dem Kreisverkehr zu haben scheinen: "Ich habe schon zwei Unfälle beobachtet." Beim einen Vorfall sei ein Transporter über die Verkehrsfläche gefahren. Vom zweiten Unfall weiß sie, weil ein "Laternenmasten umgenietet" wurde. Ihre Kollegin Isabell Lurz kennt die Kreuzung bereits seit zwölf Jahren. Die Engenerin hält den Kreisverkehr zwar für eine "gute Idee", bezweifelt aber, ob alle Verkehrsteilnehmer mit der neuen Verkehrslösung zurecht kommen: "Man hört immer wieder quietschende Reifen."

Ken Kluge ist Dachdecker und arbeitet zusammen mit ollegen seit einigen Wochen an einem Gebäude beim Kreisverkehrs. Unter dem zustimmenden Nicken seiner Kollegen erklärt Kluge: "Manche fahren, als wären ihnen die Verkehrsregeln unbekannt." Immer wieder gebe es Missverständnisse wegen der Vorfahrtsregelung.

Kritik an zu breiten Fahrradstreifen

Tobias Radloff, Industriemechaniker aus Neuhausen, fährt jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit. Er hat am Kreisverkehr an sich nichts auszusetzen, meint aber, die Fahrradstreifen auf der Straße seien zu breit. Wenn sich zwei Autos begegneten und auf jedem der beiden Radstreifen ein Radfahrer unterwegs sei, werde es eng. Das Problem mit den Radstreifen hat die Gemeindeverwaltung bereits erkannt. Kämmerer Artur Muschalek sagt: "Das war ein Fehler der ausführenden Firma. Wenn die Radstreifen spätestens 2019 neu gezeichnet werden, werden die Radspuren enger gekennzeichnet."