Neuhausen ob Eck Arctic Monkeys bringen britischen Indie-Rock zum Southside

Als weiterer Act für das Southside Festival in Neuhausen ob Eck sind die vier Jungs von Arctic Monkeys aus Sheffield angekündigt worden. Sie haben bereits sieben Brit-Awards abgeräumt.

Drei Headliner sind nicht genug: Die Arctic Monkeys werden mit ihrem britischen Indie-Rock neben den bereits bestätigten Arcade Fire, The Prodigy und Billy Talent das Line-up der Zwillingsfestivals anführen. Außerdem haben sich noch rund 20 weitere Acts für das Hurricane in Scheeßel und das Southside in Neuhausen ob Eck vom 22. bis 24. Juni angekündigt, teilen die Veranstalter mit. Die Arctic Monkeys bieten energetische Live-Performances und einen legendären Sound, was den vier Jungs aus Sheffield unter anderem sieben Brit-Awards und regelmäßige Spitzenpositionen in den Charts eingebracht hat. Das Quartett liefert mitreißenden Indie, der Tanzbarkeit und musikalischen Anspruch auf eine Linie bringt.