18.01.2017 18:04 SK Neufra Bewohner vermuten Einbruch in Wohnung

Ein unbekannter Täter wurde am Montag, zwischen 17.50 und 18 Uhr, an einem Anwesen in der Rädlesbergstraße vermutlich bei einem Einbruch gestört, als die Bewohner nach Hause kamen, berichtet die Polizei.