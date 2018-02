Wald Zwei Veranstaltungen zum Weltgebetstag

In der Mennonitengemeinde Meßkirch und der Kirche St. Michael in Sauldorf-Rast finden am 2. März zwei Veranstaltungen zum Weltgebetstag statt. Die Liturgie dazu kommt aus Surinam, dem kleinsten Land Südamerikas.

Meßkirch – In über 100 Ländern feiern Menschen weltweit die Gottesdienste zum Weltgebetstag 2018. In Meßkirch treffen sich Frauen, Männer und Jugendliche am Freitag, 2. März, in der Mennonitengemeinde Meßkirch und der Kirche St. Michael in Sauldorf-Rast zum verbindenden Gebet. Frauen fünf christlicher Konfessionen aus Surinam haben die Liturgie "Gottes Schöpfung ist sehr gut!" vorbereitet. Surinam ist das kleinste Land Südamerikas, 90 Prozent der Landesfläche bestehen aus Regenwald.

In den Seelsorgeeinheiten und Kirchengemeinden vor Ort bildeten sich Vorbereitungsteams, um die Gottesdienste zum Weltgebetstag und die anschließende Begegnung mit einem kleinen Imbiss in den eigenen Gemeinden zu planen und organisieren. Aufgrund der gelebten und lebendigen Ökumene in Meßkirch findet der Weltgebetstag abwechselnd in den verschiedenen Kirchengemeinden statt. Das Vorbereitungsteam besteht aus Christen der verschiedenen Konfessionen.

Gemeindereferentin Sybille Konstanzer von der Seelsorgeeinheit Meßkirch-Sauldorf unterstreicht: "Wir haben offen eingeladen. Alle, die sich angesprochen fühlen, Männer, Frauen und Jugendliche, dürfen gern kommen." Sybille Konstanzer koordiniert und begleitet das Vorbereitungsteam. "Es ist ein gutes Miteinander", freut sie sich. Der Weltgebetstag soll den Blick für das Beispielland und die Lebenssituation im Land öffnen.

In der Seelsorgeeinheit Meßkirch-Sauldorf gibt es zwei Veranstaltungen zum Weltgebetstag, in Meßkirch und Sauldorf-Rast. Renate Ramsperger aus Rohrdorf engagiert sich vonseiten der evangelischen Freikirche Mennonitengemeinde im Vorbereitungsteam. Sie sagt: "Es ist spannend, etwas über die Länder des Weltgebetstages und die Situation der Frauen dort zu erfahren." Für sie steht der Weltgebetstag für die Freude und Gemeinschaft miteinander.

Seit über zehn Jahren leitet Anja Kunkel, Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Meßkirch, mit einem Team überregionale Vorbereitungstreffen. So ist sie jeweils ab November mit dem Weltgebetstag des Folgejahres beschäftigt. Im Frauenkreis und im Frauentreff ihrer Gemeinde hat Anja Kunkel das Weltgebetstagsland Surinam und das Anliegen des Gottesdienstes im Februar vorgestellt und Werbung gemacht. Sie sagt: "Ich freue mich jedes Jahr wieder auf neue Eindrücke. Dabei schätze ich die Kombination von Landinformationen, die besondere Sicht der Frauen und das gemeinsame Gebet. Am gleichen Tag wird weltweit in über 100 Ländern und somit in ganz vielen Sprachen der gleiche Gottesdienst gefeiert. Diese große weltweite und ökumenische Verbundenheit finde ich beeindruckend." Der Singkreis der evangelischen Kirchengemeinde gestaltet den Gottesdienst in Meßkirch musikalisch.

Weltgebetstag