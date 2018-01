Meßkirch Viele wollen die Werke des Meisters von Meßkirch sehen

Die katholische Pfarrgemeinde St. Martin fährt mit vielen Interessierten zur großen Landesausstellung nach Stuttgart.

Gründe, sich auf den Weg zur Staatsgalerie nach Stuttgart zu machen, gibt es offensichtlich viele. „Das ist doch eine einmalige Sache, dass man alles vom Meister von Meßkirch, was irgendwie transportfähig ist, zusammen sehen kann“, betont Doris Schatz. Ihr Mann Edgar, der bereits mit der Tochter Marion bei der Vernissage war, nickt. „Die beiden haben mir so viel vorgeschwärmt, da musste ich einfach mit.“ Gertrude Fecht motiviert ihr allgemeines Interesse für altdeutsche Kunst. „Altäre und Kirchen schaue ich mir immer gerne an. Am Meister von Meßkirch gefallen mir die tollen Farben und der intensive Ausdruck der Gesichter. Ich wäre sicher auch alleine mal gegangen“, betont sie. „Der Vortrag von Dr. Spira letzte Woche hat mir nochmal deutlich gemacht, dass das Dreikönigsbild etwas ganz Besonderes ist und wenn wir jetzt noch eine exklusive Führung bekommen, ist das toll“, betonen Klaus und Erika Löffler. Jana Wellandt (zehn Jahre) fasst ihre Motivation zusammen: „Die Bilder interessieren mich.“ Karl Hermann, der die Fahrt auch organisiert hatte und die Gruppe leitete, hebt hervor: „Man kann einfach die Breite des Schaffens des Meisters von Meßkirch sehen, eigentlich muss da jeder Kunstinteressierte aus Meßkirch gewesen sein.“ Neben vielen Meßkirchern hatten auch die Gästeführer der Stadt die Möglichkeit genutzt, mit dieser Fahrt die Ausstellung zu besuchen.

„Ich freue mich, dass Sie dem Künstler die Ehre erweisen, der den Namen Ihrer Stadt trägt“ begrüßte Elsbeth Wiemann, die Kuratorin der Ausstellung, den einen Teil der Gruppe, während Benjamin Spira den anderen Teil durch die Ausstellung führte. Als kleines Dankeschön dafür, dass das Dreikönigsbild in der Ausstellung gezeigt werden kann, geleiteten die beiden die Meßkircher gratis durch die Räume. Ein Maler aus der Region sei er gewesen, der die großen Zentren der altdeutschen Kunst des 16. Jahrhunderts besucht, in einer beachtlichen Werkstatt über eine große Vorlagensammlung verfügt habe und diese eigenständig umgesetzt hat. Viele Informationen erhielten die Besucher, noch mehr Eindrücke.

„Die Ausstellung war große Klasse und die Führungen waren toll. Die beeindruckenden Räume und wie die Bilder angeordnet waren, so etwas sieht man sicher nie wieder“, fasst Vera Rebholz ihre Eindrücke zusammen. „Ich werde mir sicher bei einem weiteren Besuch einen Audioguide ausleihen und mir die Details nochmal ansehen“, macht Ulli Löffler deutlich, während ihr Mann Gerhard, Gästeführer in Meßkirch, sich von der Inszenierung der Werke beeindruckt zeigt: “Unser Bild mit den Flügen, freistehend und so toll beleuchtet. Beeindruckend!“

Die Ausstellung ist noch bis 2. April zu sehen.