Metz / Meßkirch Vermisste Angler aus Meßkirch und Stetten a.k.M.: Leichen in Lothringen gefunden

Vermisste Angler aus Meßkirch und Stetten a.k.M.: Leichen in Lothringen gefunden

In Lothringen sind die Leichen zweier vermisster Angler aus aus Meßkirch und Stetten am kalten Markt gefunden worden.

Die beiden Männer seien tot aus einem Teich im Département Moselle im Nordosten Frankreichs geborgen worden, hieß es am Montag aus Ermittlerkreisen.Die beiden laut Presseberichten 27 und 32 Jahre alten Männer waren bereits vergangenen Mittwoch von ihren Familien als vermisst gemeldet worden . Am Samstag fanden Gendarmen dann den Zeltplatz der Vermissten sowie einen Hund, der zu ihnen gehörte. Am Montag erst wurden die Leichen geborgen.