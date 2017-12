Meßkirch Unterstützung auch für kleines Geld für St. Martin

Bauförderverein in Meßkirch auf Suche nach Spendern. Innenrenovierung der Pfarrkirche steht an

Meßkirch – Die Einheimischen wissen es längst und auswärtige Besucher spätestens dann, wenn sie einmal die Pfarrkirche St. Martin neben dem Zimmern-Schloss besucht haben: Hier steht ein barockes Kleinod von ganz besonderer Qualität. Der Zahn der Zeit hat sich aber nicht aufhalten lassen und kräftig an den herrlichen Skulpturen, Fresken und Bildern genagt, die so typisch für den Innenraum des Gotteshauses sind. Auch an der Außenfassade waren die Witterungseinflüsse nicht zu übersehen. Doch da wurde mittlerweile sehr viel getan. Nach der erfolgreichen Außenrenovation steht jetzt das Kircheninnere auf der Agenda.

"Und da sind wir auf die nochmals auf die Mithilfe von Spendern angewiesen", sagen Karl Hermann und Hans-Peter Bickel vom Bauförderverein St. Martin. Das Besondere: Spender bekommen nicht nur ein gutes Gewissen, sondern sie können sich auch aussuchen, wo sie ihr Geld "investieren" möchten.

Vielleicht ein herrliches Deckenfresko? Das ist schon eher was für einen großen Geldbeutel. Mit 3500 Euro ist man dabei. Das "Letzte Abenmahl" des Sigmaringer Barockmalers Meinrad von Ouw ist schon vergeben, wie man der Spenderliste im Internet entnehmen kann. Aber es ist noch jede Menge übrig. Ein Puttenköpfchen an der Orgelempore ist für 60 Euro zu haben. Wobei "haben" im ideellen Sinne zu sehen ist. Alles bleibt an Ort und Stelle. Der Spender übernimmt die Kosten für die Restaurierung des ausgewählten Werkes. Und er kann dann entschieden, ob sein Name genannt wird, oder nicht.

Unter dem Motto "Wünsch Dir einen Engel" wurde am Martinstag diesen Jahres diese ganz besondere Spendenaktion gestartet und dafür extra auch ein Katalog in Auftrag gegeben. "Den hat ein Unterstützer finanziert, der nicht genannt werden will", sagt Karl Hermann. Eigentlich schade, denn der Katalog ist sehr hochwertig gemacht und fast schon eine Art Kirchenführer. Es gibt ihn beim Bauförderverein und im Katholischen Pfarramt kostenlos. In der Kirche sind welche zum Gebrauch vor Ort ausgelegt. Und selbstverständlich bekommt jeder Pate sein ganz persönliches Exemplar.

"Eigentlich handelt es sich um Patenschaften für Kunstgegenstände", stellt Hans-Peter Bickel fest. Deshalb habe man ganz bestimmt noch sehr lange auch bei einem Kirchenbesuch seine Freude dran. Der frühere Sparkassenbetriebswirt erzählt, dass man erst einmal die Mitglieder des Baufördervereins um Spenden gebeten hat. Immerhin fehlen noch 80 000 bis 100 000 Euro für den Anteil des Fördervereins an den Renovierungskosten.

Der große Batzen von über 2 Millionen Euro kommt aus Kirchensteuermitteln, aus Eigenmitteln der Pfarrei und aus Geldern des Denkmalschutzes. "Die Anträge sind gestellt", sagt Hermann, der vor seiner Pensionierung ein Mann der Zahlen war. Mathe und Physik hat der ehemalige Konrektor des Gymnasiums unterrichtet. Jetzt hat es ihm die Kirchenkunst angetan. Wie Bickel ist er überzeugt, dass das Geld zusammenkommt, das benötigt wird. "Die Meßkircher lassen ihre Kirche nicht im Stich", sagen die Beiden voller Zuversicht.

Spenden

Wer sich ein freies Objekt ausgewählt hat und dieses reservieren möchte, der hat mehrere Möglichkeiten:

telefonisch unter den beiden Rufnummern 0 75 75/9 23 44 80 (Katholisches Pfarramt) oder 0 75 75/9 36 85 (Karl Hermann)

per E-Mail: info@baufoerderverein-sanktmartin.de

mündlich: bei jedem Vorstandsmitglied des Baufördervereins

oder mit dem Kontaktformular der Homepage

Angegeben werden sollten auf alle Fälle Name und Adresse, die Objektnummer und der Spendenbetrag sowie der Hinweis, ob man mit der Namensnennung als Spender einverstanden ist.

Informationen im Internet: