Meßkirch Unfall mit mehreren Lastern auf Bundesstraße 311

Bei Meßkirch kam es am Mittwochmorgen, gegen 8 Uhr, auf der B 311 zu einem Unfall mit drei Lastern. Die Straße wurde bis 16 Uhr gesperrt.

Zu dem Unfall, bei dem ein Schaden von mindestens 65 000 Euro entstand, kam es, laut Polizei, wie folgt: Der 28-jährige Lenker eines mit Holzpellets beladenen Lasters fuhr in Richtung Tuttlingen und kam vermutlich wegen seiner zu schnellen Fahrweise auf gerader Strecke auf der schneeglatten Fahrbahn ins Schleudern. Der Laster kam von der Fahrbahn ab, kippte und blockierte so beide Spuren. Der Fahrer wurde verletzt. Der Lenker eines entgegenkommenden Sattelzugs erkannte die Situation, bremste und rutschte in den Grünstreifen. Ein ihm folgender Lasterfahrer sah, dass er nicht mehr halten konnte, und lenkte in den Seitenstreifen, wodurch ein Zusammenstoß verhindert wurde. Zur Bergung der Fahrzeuge mussten ein Spezialfahrzeug sowie ein Kranwagen kommen. Kurz nach dem Unfall rutschte ein weiterer in Richtung Meßkirch fahrender Sattelzug wegen seiner zu schnellen Fahrt ebenfalls von der Straße.