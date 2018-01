Meßkirch Stadtsanierung am Kirchplatz beim Restaurant Froben hat noch immer Vorzeige-Funktion

Der Platz vor der Stadtkirche St. Martin sowie die Tiefgarage und das Restaurant Froben gelten noch immer als Paradebeispiel für eine gelungene Stadtsanierung. Die neue Runde der Stadtsanierung soll in diesem Jahr beginnen.

Bürgermeister Arne Zwick kündigte es beim Neujahrsempfang der Stadt an: Mit dem Zuschlag für die neue Runde der Altstadt-Sanierung wird in diesem Jahr gerechnet. Eines der Hauptprojekte, die mithilfe der so fließenden Fördergelder umgesetzt werden soll, ist die Sanierung der Altlast auf dem Gelände der ehemaligen Berendsen-Wäscherei an der Jahnstraße. Weitere Schwerpunkte bei der nächsten Runde der Stadtsanierung soll das Gebiet hinter dem Adlerplatz und dem so genannten Griesenloch sein oder auch die Grabenstraße in Richtung Jahnstadion, sagt Zwick. Auch Teile der Mengener Straße, bis zur Pfullendorfer Straße, seien noch mit enthalten.

Dabei wurde mit den Stadtsanierungen schon in der Vergangenheit viel bewegt. Als Vorzeigeobjekt wird dabei regelmäßig der Kirchplatz und das Restaurant Froben genannt, das im vergangenen Jahr bereits auf eine zehnjährige Geschichte zurückblicken konnte. "Das war die erste größere Aktion", erinnert sich Bürgermeister Zwick an die Jahre 2004 und 2005 zurück, in denen die Sanierung des Gebiets unter dem damaligen Stadtbaumeister Udo Hollauer und in Zusammenarbeit mit der, aus Meßkirch stammenden Konstanzer Architektin Caroline Räffle umgesetzt worden sei.

Das Restaurant Froben war dabei eine markante Neuerung an dem Platz. Für die Restaurant-Inhaber Susanne und Robert Buck war die Eröffnung des Frobens zugleich auch ein Herzenswunsch, der in Erfüllung ging. "Das Schlosscafé und der Platz dort oben hat meiner Frau schon als Kind immer sehr gefallen und sie wusste so schon damals, dass sie einmal an diesen Platz möchte", erinnert sich Robert Buck. Im Zuge der Stadtsanierung sei es dann zu der glücklichen Lage gekommen, dass das Ehepaar nach dem Abriss des Cafés den leeren Platz Hand in Hand mit der Stadtverwaltung und nach seinen eigenen Vorstellungen entwickeln konnte.

Gemeinsam mit dem Meßkircher Architekt Carsten Hinz sei man in die Planung eingestiegen, erinnert sich Buck gerne daran zurück. Hinz habe sich intensiv mit der historischen Umgebung beschäftigt und seiner Arbeit sei es heute zu verdanken, dass der Froben-Baukörper keine der Sichtachsen an dem Paradeplatz der Stadt beeinträchtigt. Den eigentlichen Bau begleitete dann der Sigmaringer Architekt Günther Kerler, der für den Feinschliff am Gebäude zuständig war, erinnert sich Buck. Bei der Namenswahl für das Restaurant sei man sich gleich einig gewesen: "Wir wollten etwas modernes mit Bezug zu Meßkirch. Etwas, das das Gewachsene mit dem Neuen verbindet, so, wie wir es auch gastronomisch darstellen wollen." Und einen stärkeren Bezug, wie ihn der Namen "Froben" gebe, ließe sich in der Zimmernstadt ja kaum herstellen. Dabei, merkt Buck an: "Frobenius bedeutet so viel wie 'kluger Freund'" und das sei doch auch ein sehr schönes Beiwerk für die Namenswahl.

In den vergangenen zehn Jahren habe sich der Zustrom von Gästen an dem sanierten Platz gesteigert, auch Touristen kämen in größerer Zahl als zu Beginn. Und der Platz im Dreieck zwischen Froben, Kirche und Schloss habe in den vergangenen Jahren auch nach der eigentlichen Sanierung noch weiter gewonnen. Denn nachdem die Kastanien vor der Kirche gefällt worden waren, sei die Atmosphäre dort noch offener und freier geworden. "Am Anfang haben die Bäume gefehlt, aber dann hat sich der Raum entwickelt." Hier gebe es mitten in der Stadt Erholung, bekämen sie oftmals die Rückmeldung zufriedener Besucher, berichtet Buck. Kein Vergleich sei die heutige Situation jedenfalls mit der, wie sie dort noch vor der Stadtsanierung bestand: Eine Straße führte mitten über den Platz. Unruhig, mit teils hohem Verkehrsaufkommen, sei es gewesen. Heute nicht mehr vorstellbar. Und so ist der Platz, was er schon seit Jahren ist: Mittendrin, ruhig und mit einem durchgehend schönen Ambiente, wie Buck es sagt.

Name und Öffnungszeiten

Namensgeber des "Froben – Restaurant am Schloss" ist Graf Froben Christoph von Zimmern (1519 bis 1563), der als Verfasser der Zimmerischen Chronik, als Bauherr der ersten gotischen Martinskirche, der "Vorstadt" (Adlerplatz mit Heiliggeistspital, Dreifaltigkeitskapelle und Weisenburg) und vor allem des ersten Renaissanceschlosses nördlich der Alpen mit dem ältesten Renaissancesaal Deutschlands auf das Engste mit der Stadt Meßkirch verbunden ist.

Die Öffnungszeiten des Restaurants Froben sind montags, dienstags, freitags, samstags und sonntags von 11 bis 14 Uhr und ab 17 Uhr. Mittwochs ist Ruhetag und donnerstags ist ab 17 Uhr geöffnet. (mos)