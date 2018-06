Meßkirch Stadtbauamtsleiter Thomas Kölschbach sagt vor seinem Abschied von der Stadtverwaltung im Rückblick: "Es war eine interessante und spannende Arbeit"

Stadtbauamtsleiter Thomas Kölschbach wechselt nach Überlingen und zieht im Interview mit dem SÜDKURIER eine Bilanz seiner Zeit in Meßkirch.

Herr Kölschbach, Bürgermeister Arne Zwick hat diese Woche Ihren Wechsel zur Stadtverwaltung Überlingen angekündigt. Wann genau werden Sie Ihren letzten Arbeitstag im Meßkircher Stadtbauamt haben?

Am 31. Juli. Danach trete ich nahtlos meine neue Stelle in Überlingen an.

Was genau wird Ihre Aufgabe dort sein?

Als Leiter der Abteilung Stadtplanung werde ich in Überlingen hauptsächlich für die Stadtentwicklung und für die Stadtgestaltung zuständig sein.

Was hat Sie an dieser Aufgabe gereizt?

Ich habe ursprünglich Stadtplanung studiert und das ist immer mein Steckenpferd geblieben. In Überlingen wurde so wie auch in Meßkirch ein integriertes Stadtentwicklungskonzept erstellt und daraus wurde ein Maßnahmenkatalog mit sehr reizvollen, interessanten und vielfältigen Aufgaben entwickelt.

Werden Sie nun auch nach Überlingen ziehen?

Nein, wir bleiben in Emmingen. Für mich sind es zehn Minuten mehr Fahrtzeit.

Wie beurteilen Sie im Rückblick Ihre Arbeit hier in Meßkirch?

Die Aufgabe war sehr vielfältig. Sie reichte vom Tiefbau bis zum Bauhof. Es war eine interessante und spannende Arbeit.

Was sehen Sie im Rückblick als die gelungensten Maßnahmen Ihrer Amtszeit?

Ich denke der Kindergarten-Neubau kommt gut an, das habe ich so auch von den Nutzern erfahren. Auch die neue Schlosszufahrt ist ein gelungenes Projekt, das sehr viel gebracht hat. Aber es sind auch kleine Projekte wie das Fuchsengärtle gewesen.

Ihr Name war in der Stadt auch immer mit der Umsetzung neuer Ideen verbunden. Wie haben Sie das wahrgenommen?

Kommunales Energiemanagement sowie der European Energy Award-Prozess haben natürlich Überzeugungsarbeit gebraucht. Aber das sind auch Prozesse, die von oben gefordert werden. Und es war immer mein Anspruch, Klimaschutz, Klimaanpassung und Nachhaltigkeit mit meiner Arbeit zu vereinbaren. Wichtig dabei ist unter anderem eine frühzeitige Beteiligung der Bürger.

Wird das also auch in Zukunft so sein?

Ich hoffe, dass die Prozesse weitergehen. Was finanziert werden kann, sollte auch umgesetzt werden. Ein Papiertiger bringt ja allen nichts.

Stichwort Papiertiger. Als solcher wird immer wieder das Imakomm-Gutachten zur Entwicklung der Innenstadt bezeichnet. Wie sehen Sie das?

Es war gut, dass es einen externen Blick auf die Stadt gab. Hängen geblieben ist das Gremium der Meßkircher Köpfe und ich denke jetzt, da die Stadtsanierung wieder losgeht, müsste dieses Gremium wieder mehr eingebunden werden. In dem Gutachten ist andererseits aber auch klar geregelt, in welchen Zonen, welche Branchen angesiedelt werden sollen.

Was, würden Sie sagen, hätte in Ihrer Amtszeit besser laufen können?

Ich kann nachvollziehen, dass sich Meßkirch schnell entwickeln will, aber manches geht zu schnell. Es ist da die Frage, ob es Sinn macht, ein Baugebiet nach dem anderen zu erschließen. Wenn man de luxe Flächen wie die am Hauptbühl erschließt, werden andere Bauplätze wie in Richtung Igelswies oder in Heudorf nicht mehr nachgefragt und die Innenentwicklung leidet darunter. Vielen ist auch die Zeitschiene nicht klar, die es bis zur Erschließung eines Baugebiets braucht. Ein anderes Thema ist das Fachmarktzentrum. Aber das ist jetzt so. Die Planungshoheit liegt bei der Stadt. Man darf sich nie von Investoren gedrängelt fühlen, sondern muss es gut abwägen. Es ist aber schon auch so, dass im Innenbereich definitiv Bewegung ist. Auch mit der Wirtschaftsförderung. Viele sind ungehalten über die Geschwindigkeit, aber es kommt etwas. Für eine Kommune in der Größe Meßkirchs muss ich immer wieder sagen, Hut ab, was hier alles umgewälzt wird. Und das betrifft auch die Höhe der finanziellen Mittel.

In dem Zusammenhang die Frage nach der Personalstärke im Stadtbauamt. Die war in der Vergangenheit auch immer wieder ein Thema gewesen. Wie sehen Sie das Stadtbauamt denn heute aufgestellt?

Es ist gut besetzt. Wichtig wäre mir gewesen, einen Sanierungsmanager einzustellen, dessen Stelle immer noch zu 65 Prozent vom Staat bezuschusst wird. Ein Quartiersmanager wäre speziell für die Umsetzung der Maßnahmen der Energiespardörfer zuständig gewesen, hätte sich um alle Fragen zur energetischen Gebäudesanierung kümmern können und wäre Ansprechpartner gewesen.

Ist Ihre Stelle schon ausgeschrieben und wie schnell schätzen Sie, kann ein Nachfolger gefunden werden?

Die Stelle ist schon ausgeschrieben. Der Markt für solche vielseitigen Stellen ist vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels im Öffentlichen Dienst aber schwierig.

In Ihrer Amtszeit gab es auch immer wieder offene Konflikte mit dem Gemeinderat. War das mit ein Grund für Ihre Entscheidung, eine neue Stelle anzutreten?

Das war definitiv nicht der Grund. Es ist ganz normal, dass man nicht immer einer Meinung ist. Bei der Innenentwicklung und der Energiewende gibt es einfach unterschiedliche Meinungen. Das ist schwierig aber der Gemeinderat entscheidet. Ich denke, ich habe fast alles richtig gemacht und dass das so ist, zeigt sich ja auch daran, dass ich den Auftrag zur Planung des neuen Kindergartens an der Kreutzerschule erhalten habe, für den das gemeinsam erarbeitete Raumkonzept als Grundgerüst jetzt steht.

Thema Altstadtsatzung. Auch die gab immer wieder Anlass zur Diskussion. Was würden Sie sich in dem Zusammenhang für die Zukunft wünschen?

Die Satzung sollte nicht überarbeitet und aufgeweicht werden. Es ist immer eine Lösung zu finden. Das Paradebeispiel dafür ist das Café Brecht, bei dem auch noch der Denkmalschutz hinzukommt. Eine solche Herangehensweise wie bei Brechts ist sehr lobenswert. Man muss aus der Altstadt ja keinen Frankfurter Römer machen. Aber man hat sie und sie ist hier verankert. Eine große Aufweichung des Erscheinungsbildes wäre sehr schade.

Gibt es etwas, das Sie Ihrem Nachfolger oder Ihrer Nachfolgerin zurufen würden, wenn Sie das könnten?

Mein Wunsch ist es, dass die Sachen, die angestoßen wurden, nicht aus den Augen verloren werden. Meinem Nachfolger wünsche ich ein starkes Rückgrat, denn es sind viele Aufgaben, die wahrgenommen werden müssen und die Stelle ist sehr bürgernah. Mehr zu wünschen habe ich nicht.