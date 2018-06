24.04.2018 16:44 Bernhard Strohmaier Meßkirch Sonn- und feiertags: Naturpark-Bus als Ergänzung im Nahverkehr

An Sonn- und Feiertagen wird die Anbindung von Freizeiteinrichtungen in der Region an den öffentlichen Personenverkehr verbessert. Besonders die Klosterbaustelle Campus Galli sowie Burg Wildenstein sollen besser angebunden werden. Vom 1. Mai bis 21. Oktober fährt das Busunternehmen Beck aus Schwenningen viermal in jede Richtung zwischen Beuron und Meßkirch. Träger sind die Gemeinden Beuron, Leibertingen, Meßkirch und der Landkreis. Der klimatisierte Kleinbus hat 24 Sitzplätze und barrierefreien Zugang für Rollstühle.