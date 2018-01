Meßkirch Sie bewegen Meßkirch: Bei der DLRG heißt es schwimmen lernen und Leben retten

Die Ortsgruppe der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft trägt zur Sicherheit der Menschen im, am und auf dem Wasser bei.

Meßkirch – Mit einem Kopfsprung tauchen Elisa Schilling und Cecily Merkle ins rund 28 Grad warme Wasser des Meßkircher Hallenbads und legen mit kräftigen Kraulschlägen die erste 25-Meter-Bahn zurück. Als sie an den Startblock zurückkehren, ziehen sie die an den Beckenboden abgetauchten Schwimmerinnen Lara und Lea Heinzler an die Oberfläche, legen ihnen den Gurtretter um und schleppen sie damit in den Flachwasserbereich.

Die Schwimmerinnen gehören zur Rettungssport-Wettkampfgruppe der Ortsgruppe der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) Krauchenwies-Meßkirch. Die freiwillige Wasserrettungsorganisation trägt dazu bei, die Sicherheit der Menschen im, am und auf dem Wasser zu gewährleisten. Die DLRG widmet sich aber auch dem Breitensport mit ihren Gruppen Aquajogging, Aqua-Fitness und Schwimmenkursen für Kinder und Erwachsene.

Der Leitsatz Nummer eins der Satzung lautet: "Schwimmen lernen – Leben retten", erklären Vorsitzender Karl-Anton Blocherer und Patrick Hotz, technischer Leiter und Hauptverantwortlicher für Ausbildung und Wachdienst. Eine der Hauptaufgaben ist der Rettungswachdienst. Um fit zu bleiben und sich zu verbessern, ist auch der Rettungssport da. Um als Aktive rettungsfähig zu sein, müssen die Rettungsschwimmer alle zwei Jahre ihr Rettungsschwimmabzeichen Silber erneuern oder eine kombinierte Übung absolvieren. Beim Wettkampf dürfen die Teilnehmer aus verschiedenen Disziplinen wie Flossenschwimmen, Schleppen, Rettung mit dem Gurtretter und Tauchen auswählen. "Die Disziplinen sind an eine Rettungsübung angelehnt", erläutert Patrick Hotz.

Im Winterhalbjahr sind die DLRG-Gruppen im Meßkircher Hallenbad beheimatet, im Sommer im Strandbad Krauchenwieser See (Steidlesee). Das Meßkircher Hallenbad ist ein 25-Meter-Sportbad. Die Beckenanlage mit Hubboden reicht von 30 Zentimeter bis 1,90 Meter Tiefe. Die DLRG Krauchenwies-Meßkirch verfügt über zwei Ausbilder Schwimmen und Rettungsschwimmen, einen Ausbilder Rettungsschwimmen und Erste Hilfe, einen Ausbilder Schwimmen sowie zwei Ausbilder Schwimmen und Trainer Breitensport. Die Trainer im Breitensport sind vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) anerkannt. Aus diesem Grund können die Kosten für die Aquajoggingkurse von den Krankenkassen übernommen werden.

Ab fünf Jahren ist das ideale Alter für Kinder, um Schwimmen zu lernen. Ein wichtiger Faktor ist die Wassergewöhnung. Bei der DLRG können die Schwimmkursteilnehmer das Frühschwimmerabzeichen "Seepferdchen" ablegen. Derzeit wird das Meßkircher Hallenbad bis zum Sommer grundlegend saniert. Die DLRG hofft, das Bad zum Ende der Sommerferien wieder nutzen zu können.

