Sigmaringen Sexueller Missbrauch: Sigmaringer Richter glaubt 14 Jahre altem Mädchen

Wegen schweren sexuellen Missbrauch von Kindern verurteilte das Amtsgericht Sigmaringen unter Vorsitz von Richter Jürgen Dorner einen 28-jährigen Mann aus einer Kreisgemeinde zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten zur Bewährung. Zu der Tat war es am 12. Juni 2016 gekommen, die jedoch erst ein Jahr später bei der Polizei zur Anzeige gekommen war. Der Verteidiger hielt die Aussage des Opfers für zweifelhaft.

Aus der von Staatsanwalt Markus Engel verlesenen Anklage ging hervor, dass sich der Angeklagte von einem 14-jährigen Mädchen sexuelle Handlungen an sich hatte vornehmen lassen. In der Wohnung hielt sich noch ein zweites, gleichaltriges Mädchen auf, das den Angeklagten ebenfalls des Missbrauchs beschuldigt hatte. In diesem Fall wurde das Verfahren gegen den Angeklagten jedoch eingestellt. Beide Mädchen waren nach Streitigkeiten im Elternhaus von Zuhause ausgebüxt und hatten deshalb beim Angeklagten übernachtet.

Zum Schutz der Opfer erfolgte die Aussage der beiden Mädchen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Aus demselben Grund wurde die Öffentlichkeit auch bei den Plädoyers von Staatsanwalt Engel und Rechtsanwalt Alwin Beuter (Verteidiger des Angeklagten) ausgeschlossen. Der bisher völlig unbescholtene Angeklagte bestritt die Tat und schilderte die Ereignisse aus seiner Sicht. Ein zweiter Bewohner in der Wohnung hatte geschlafen und nichts bemerkt. Die Mädchen habe er aus einer früheren Wohngemeinschaft in Sigmaringen gekannt. Bei einer Begegnung hätten ihm die Mädchen geklagt, dass sie zu Hause geschlagen worden seien, kein Essen bekommen hätten und einen Schlafplatz suchen. So sei es dazu gekommen, dass beide bei ihm übernachtet hätten.

Am Tag danach seien die Mädchen gegangen. Von den Vorwürfen habe er erst ein Jahr später durch die Anzeige erfahren. Der Angeklagte untermauerte seine Aussage mit dem Hinweis, dass er bereits explizit zum Zeitpunkt der angeblichen Tat eine Freundin gehabt habe, mit der er zwischenzeitlich auch ein gemeinsames Kind habe. Einen Tag nach dem Vorfall wurde eines der Mädchen nach einem Streit mit der Mutter wegen Suizid-Gefahr stationär in Mariaberg aufgenommen. Die als Zeugin geladene Mutter dieses Mädchens berichtete dem Gericht über den Streit mit der Tochter, der eskaliert sei und die dabei mit Suizid gedroht habe. Die Mutter berichtete weiter, dass ihre Tochter schon früher immer wieder einmal die Schule geschwänzt und von zu Hause ausgerissen sei.

Zu einem lebhaften Diskurs kam es zwischen dem Verteidiger des Angeklagten und dem Gutachter. Der Rechtsanwalt verwies auf zahlreiche Widersprüche bei den Aussagen des Opfers. Das Mädchen habe bei der Polizei andere Angaben über den Tatablauf als beim Gutachter gemacht und die Aussage in der Verhandlung stimme überhaupt nicht damit überein. Der Rechtsanwalt stellte dazu mit aller Deutlichkeit fest: „Heute haben wir eine völlig neue Aussage gehört.“

Die vom Gericht verhängte Freiheitsstrafe wurde für die Dauer von drei Jahren zu Bewährung ausgesetzt. Der Angeklagte muss jedoch eine Geldstrafe in Höhe von 1000 Euro an den Kinderschutzbund zahlen, die in Monatsraten von 100 Euro entrichtet werden muss. Darüber hinaus wurden ihm die Kosten des Verfahrens auferlegt.

In seiner Urteilsbegründung erklärte Richter Dorner: „Das Gericht ist zu der Überzeugung gekommen, dass sich der Angeklagte schuldig gemacht hat." Das Urteil stützt sich auf das Gutachten des Sachverständigen, der überzeugend erläutert habe, warum die Widersprüche des Opfers glaubhaft sind. Auch Im Kernbereich des Geschehens habe es keine Widersprüche gegeben. Das Gericht sei wie die Staatsanwaltschaft von einem minderschweren Fall aus gegangen, weil die sexuellen Handlungen einvernehmlich erfolgt seien.

Nach der Urteilsverkündung erfolgte zunächst kein Rechtsmittelverzicht. Wenige Minuten später erklärte jedoch Rechtsanwalt Alwin Beuter auf Anfrage dieser Zeitung, dass er Freispruch für seinen Mandanten beantragt habe. Da er von der Unschuld seines Mandanten überzeugt sei, werde er mit ihm zusammen Berufung gegen das Urteil einlegen, so der Verteidiger.

Sicht des Gutachters

Ein vom Gericht als Gutachter bestellter Psychologe aus Freiburg berichtete über das Ergebnis seiner Untersuchung zur Frage der Glaubhaftigkeit des Opfers. Er bestätigte auch, dass es Hinweise für psychische Probleme gebe, doch Gedächtnis und Sprache seien bei dem Mädchen in Ordnung. Die Aussagetüchtigkeit sei auf jeden Fall vorhanden. Das Mädchen habe auch bei ihm wie in der Verhandlung vor dem Gericht von Angst gesprochen und man habe ihr angesehen, dass sie in der Verhandlung wesentlich angespannter gewesen sei als bei ihm. Das Mädchen habe auch darauf verzichtet, den Angeklagten in der Verhandlung noch schwerer zu belasten. Mit Blick auf das geschilderte Tatgeschehen sah der vom Gericht als renommierter Fach-Psychologe bezeichnete Gutachter „Hinweise auf einen Erlebnisbezug in dieser Qualität“. (töp)