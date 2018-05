Meßkirch Schwabo-Rock im Meßkircher Schlosshof

Das Sextett Wendrsonn ist die Hauptgruppe des Open-Air-Konzerts im Innenhof des Meßkircher Schlosses. Daneben treten am Donnerstag, 26. Juli die beiden Bands "The Rehats" und "Ohrange" auf. Alle Bands zeichnen Eigenkompositionen aus. Wendrsonn wird Schwoba-Rock im Stil des inzwischen verstorbenen Mundart-Rockers Wolle Kriwanek spielen. Karten für das Open Air gibt es jetzt im Vorverkauf in der Meßkircher Tourist-Information.

Meßkirch – „Was Veranstaltungen anlangt, ist Meßkirch gut aufgestellt und kann einiges bieten“, sagt Jennifer Werner, Chef der Tourist-Information der Kreutzerstadt. Wir hatten sie nach dem kulturellen Angebot gefragt, das in Meßkirch geboten wird. „Ein Höhepunkt dieses Jahr ist sicherlich auch das Open-Air-Festival im Schlosshof“, kündigte Werner bereits Anfang dieses Jahres in einem Gespräch mit dieser Zeitung an. Mit diesem Open-Air-Konzert, dass es am Donnerstag, 26. Juli, im Schlosshof gibt, wartet sie mit einer Musikveranstaltung mit besonderem Flair auf. Denn die Hauptgruppe des Abends, das Sextett Wendrsonn, bietet fetzige Mundart auch im Stil des inzwischen verstorbenen Schwoba-Rockers Wolle Kriwanek.

Im Oktober vergangenen Jahres hatte es die dritte Meßkircher Musiknacht gegeben. Diese Veranstaltung soll es künftig im Wechsel mit einem Open-Air-Konzert geben – das es nun zu Beginn der diesjährigen Sommerferien gibt. Das Konzept einer Musiknacht hatte 2013 Premiere und wurde 2016 wieder belebt.

Das Open Air im Juli steht im Zeichen von handgemachter Musik, die im Dialekt gesungen wird. Die Gruppe Wendrsonn mischt Rock, Blues, Ska und Folk mit alten traditionellen Melodien und schwäbischen Volksliedern, die teilweise rhythmisch und melodisch verändert werden. Überwiegend handelt es sich beim Repertoire dieser Band nach eigenen Angaben um Eigenkompositionen, größtenteils aus der Feder von Markus Stricker. Größtenteils werden die Texte der Band schwäbisch gesungen. Thematisch befasst sich die Band mit historischen Ereignissen, alten Sagen, Märchen und Überlieferungen aus dem schwäbischen und alemannischen Kulturkreis.

2016 traten Wendrsonn beim Blacksheep Festival in Bonfeld im Vorprogramm von Jethro Tull und Manfred Mann’s Earth Band auf. Drei Jahre in Folge schafften es Wendrsonn mit ihrem Lied „Da ben i dahoim“ in die Top 50 der Hitparade des Radiosenders SWR 1. 2016 erreichte die Band Wendrsonn beim Deutschen Rock&Pop-Preis in vier Kategorien den ersten Platz. Im Juni 2017 nahmen Wendrsonn ihre sechste CD „Ondrwägs“ auf.

Gegründet wurde Wendrsonn im Jahr 2005 von Markus Stricker aus Sulzbach an der Murr und Michael Schad aus Backnang. Beide waren gute Freunde von Wolle Kriwanek, der als Sänger von Blues und Rockmusik mit schwäbischen Texten bekannt wurde. Dieser habe Markus Stricker nur eine Woche vor seinem Tod dazu inspirierte, ebenfalls Lieder mit schwäbischen Texten zu schreiben, heißt es in der Eigendarstellung der Band.

Ihren ersten Auftritt absolvierten Wendrsonn im Februar 2005 bei einem Benefiz-Festival für die Opfer der Tsunami-Katastrophe. Kurz nach diesem Konzert stieg Biggi Binder als Sängerin ein. 2008 spielte das Sextett als Newcomer bei Rock for Nature im Vorprogramm von Joe Cocker und Roger Hodgson.

Das Duo Ohrange, das ebenfalls im Schlosshof spielt, hat bisher nach eigenen Angaben sechs eigene CDs herausgebracht. Die beiden Musiker traten als Vorgruppe bereits mit Hannes Ringlstetter, Richie Necker & Friends oder Fool’s Garden auf. Und sie waren bereits auf den Festvialbühnen beispielsweise des Chiemsee Reggae Summer oder dem Kuahgartn Open Air aufgetreten.

Schließlich tritt als dritte Band die Gruppe Rehats auf. Die vier Musiker versprechen einen Stilmix, der Assoziationen zu Bands wie Mumford & Sons, The Kooks, oder auch – wenn sie Deutsch singen würden – zu Annenmaykantereit wecke, wie in einem Eigendarstellungstext der Band zu lesen ist.

Die Gedanken zu den beiden letzten Gruppen kämen nicht von ungefähr, denn die jüngste EP wurde unter der Regie von Tim Tautorat in den legendären Hansa Studios (David Bowie, Iggy Pop, U2) in Berlin aufgenommen. Der kompetente Klangregisseur hat schon mit Pharrell Williams, den Manic Street Preachers oder Herbert Grönemeyer zusammen gearbeitet und eben auch die Kooks und Annenmaykantereit in die Erfolgsspur geleitet. Wenn so eine Koryphäe sich einer Newcomerband annehme, zeige sich das enorme Potential der Rehats.

Preise und Zeiten

Die Karten für das Open Air am Donnerstag, 26. Juli, im Innenhof des Meßkircher Schlosses kosten 12 Euro. Zwei Erwachsene samt ihren Kindern (ab 12 Jahren) zahlen 25 Euro. Schüler (ab 12 Jahren) und Studenten zahlen 6 Euro. Kinder und Schüler unter 12 Jahren haben freien Eintritt. Einlass wird ab 18 Uhr sein, um 18.30 Uhr beginnt der Auftritt von „Ohrange“, um 19.45 Uhr folgt „The Rehats“, bevor um 21.15 Uhr „Wendrsonn“ loslegt. Karten gibt es ab jetzt im Vorverkauf bei der Tourist-Information Meßkirch (Telefon: 0 75 75/2 06 46, E-Mail: info@messkirch.de). (dim)