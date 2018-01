Meßkirch Schlägerei: Bewährungsstrafe für Türsteher

Das Amtsgericht Sigmaringen hat einen 26-jährigen Türsteher einer Diskothek in Meßkirch zu einer Haftstrafe von vier Monaten auf Bewährung verurteilt. Außerdem muss er den beiden Opfern insgesamt 2500 Euro Schmerzensgeld bezahlen. Der Türsteher soll auf die beiden Männer eingeschlagen haben, die zudem von Unbekannten von hinten festgehalten worden waren.

Wegen vorsätzlicher und gefährlicher Körperverletzung hat das Amtsgericht Sigmaringen einen 26-jährigen Mann zu vier Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt. Aus der Anklage ging hervor, dass der Angeklagte als Türsteher in der Diskothek „Lounge Royal“ in Meßkirch zwei Gäste mit den Fäusten so traktiert haben soll, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Bei der Schlägerei seien die beiden Opfer von anderen Gästen von hinten an den Armen festgehalten worden. Diese Gäste konnten jedoch nicht ermittelt werden.

Der Angeklagte bestritt zunächst, die beiden Gäste mit den Fäusten geschlagen zu haben. Die beiden Gäste hätten nicht nur extrem viel Alkohol getrunken. Sie hätten sich auch lautstark daneben benommen und seien extrem aggressiv gewesen. Er habe deshalb mehrere Beschwerden bekommen, die beiden Gäste mehrmals ermahnt und dann zu sich gebeten. Als ihm dabei einer der beiden zu nahe gekommen sei, habe er ihn weggestoßen, bevor ein Gast von hinten eingegriffen habe. Danach hätten die beiden Gäste noch draußen vor der Tür Theater gemacht.

Die beiden Opfer aus Pfullendorf, 30 und 35 Jahre alt, waren als Nebenkläger vertreten. Der 35-Jährige schilderte, er sei auf dem Weg zur Toilette dazu aufgefordert worden, seine gesamte Zeche sofort zu bezahlen. Er habe darauf hingewiesen, dass er doch wieder ins Lokal zurück kommen werde. Im Zuge dieser Diskussion habe ihn der Türsteher mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen. Er sei gestürzt und habe auch Fußtritte bekommen. Im Krankenhaus habe festgestellt, dass eine Rippe gebrochen sei. Nach zwei Tagen Krankenhausaufenthalt sei er noch etwa 20 Tage krankgeschrieben gewesen.

Der 30-Jährige sagte aus, dass er auf die Situation aufmerksam geworden sei, weil der Türsteher seinen Begleiter am Hals gepackt habe. Dann sei alles sehr schnell gegangen. Als er hingegangen sei, habe ihn ein Gast festgehalten und der Türsteher habe auch ihn mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen. Er sei eine Woche krankgeschrieben gewesen.

Eine als Zeugin geladene 22-Jährige sagte aus, dass die beiden Opfer das Bezahlsystem per Karte nicht verstanden hätten. Sie bestätigte, dass sie die Schlägerei aus drei bis vier Metern Entfernung beobachtet habe. Der Türsteher habe auf zwei Personen eingeschlagen, die dabei festgehalten worden seien. Sie habe den Krankenwagen gerufen und das Lokal verlassen.

Da eine Mitarbeiterin der Diskothek nicht zur Verhandlung erschien, wurde das Protokoll über ihre Vernehmung bei der Polizei verlesen. Auf Anregung des Verteidigers des Angeklagten fand ein nichtöffentliches Gespräch aller am Verfahren Beteiligten statt. Aus dem Bundeszentralregister ging hervor, dass der Angeklagte 2015 vom Amtsgericht Konstanz wegen unerlaubten Führens einer Schusswaffe verurteilt worden war. Die Richterin wies darauf hin, dass im Fall eines Geständnisses eine Verurteilung wegen eines minderschweren Falls in Frage kommen könne.

Die Staatsanwältin plädierte für eine Freiheitsstrafe von vier Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt werden könne. Dem Angeklagten müsse aber zur Auflage gemacht werden, das vereinbarte Schmerzensgeld an die Opfer zu zahlen und weiter am Anti-Aggressionstraining teilzunehmen. Der Verteidiger des Angeklagten verwies darauf, dass in dieser Nacht sehr viel Alkohol geflossen sei. Er räumte ein, dass man den Fall hätte anders lösen können, und stimmte dem Antrag der Staatsanwältin zu.

Das Gericht verurteilte den Angeklagten zu einer Bewährungsstrafe von vier Monaten. Der 35-Jährige erhält ein Schmerzensgeld von 1500 Euro, der 30-Jährige von 1000 Euro. Die Strafe wurde für zwei Jahren zur Bewährung ausgesetzt. Außerdem muss der Angeklagte das bereits begonnene Anti-Aggressionstraining abschließen.

In ihrer Urteilsbegründung erklärte die Richterin, zugunsten des Angeklagten sei berücksichtigt worden, dass er von den Betrunkenen provoziert worden sei. Auch seien den Opfern nicht alle Verletzungen vom Angeklagten zu gefügt worden. Zu seinen Ungunsten spreche jedoch, dass die Opfer ganz erhebliche Verletzungen erlitten hätten.