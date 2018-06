Scheune in Meßkirch in Brand

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat eine Scheune in Meßkirch gebrannt. Die Polizei berichtete kurz nach Mitternacht von einem Vollbrand.

Laut Polizeimeldung stand eine Scheune in der Westenbergstraße in Meßkirch kurz nach Mitternacht in Vollbrand. Dabei wurden keine Personen verletzt.

Der Löscheinsatz dauerte in der Nacht noch an. SÜDKURIER berichtet.