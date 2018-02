Meßkirch Satiriker Mike Jörg: Blick auf die komatöse Gesellschaft

Satiriker Mike Jörg schaut im Gemeindesaal Heudorf auf humorvolle Weise auf das vergangene Jahr zurück.

Für eine volle Gaststube sorgte Satiriker Mike Jörg im Gasthof Adler in Heudorf, wo er auf Einladung des Fördervereins Gemeindesaal Heudorf auftrat. Jörg platzierte sich an einem Bistrotisch in der Mitte des Raumes, von wo aus er den Blick nach links und rechts zu seinem Publikum schwenkte. "Ich schaue eben zu denen, die die meiste Stimmung machen", witzelte er in Richtung seiner räumlich zweigeteilten Zuhörer. Doch dies stellte im Verlauf des Abends keinerlei Problem dar, denn jede Seite kam auf ihre Kosten.

Mike Jörg blickte in seinem Programm "Wa(h)r was?" auf die Geschehnisse des Jahres 2017 zurück und verglich sie teilweise mit den Ereignissen von 1967. "Wir wollten damals eine bessere Gesellschaft. Und wo sind wir angekommen?", stellte Jörg die provokante Frage. Damals habe es geheißen, traue keinem über 30. Heute sei Angela Merkel stolz, dass auch unter 60-Jährige ins Kabinett kommen würden. Wir seien eine Gesellschaft, die sich gegenüber der globalen Problematik im komatösen Zustand befinde und durch die Sehnsucht nach dem Navigationsgerät geprägt sei, meinte der Satiriker. Einer solle ansagen, wohin es geht, dann folge die Masse, ohne das Hirn einzuschalten – so wie manch ein Autofahrer, der nach Angaben seines Navis in der engen Sackgasse oder, noch schlimmer, im See lande.

Jörg entlarvte die Denk-Bequemlichkeit und die Pseudo-Klimaschützer, die mit ihrem SUV, "diesem Kleinpanzer", zum Bioladen fahren, um faire und gesunde Produkte zu kaufen. "Den Rest kaufen sie bei Lidl oder Aldi, weil dort die Parkplätze größer sind", unkte Jörg. Zumindest könnten die SUV-Fahrer den Kröten besser ausweichen.

Angela Merkel, die "Anästhesistin der Nation", habe nach der Wahl behauptet, sie hätte nichts falsch gemacht, doch habe sie zumindest der SPD zweimal eine Nahtod-Erfahrung beschert. Mike Jörg riet, endlich etwas für die Erde zu unternehmen, denn es habe schon einmal eine Spezies gegeben, welche die Rote Karte bekommen hätte: die Saurier. Allerdings hätten die zu diesem Zeitpunkt bereits 170 Millionen Jahre existiert. Mit unseren drei Millionen Jahren befänden wir uns gerade noch in der Probezeit.