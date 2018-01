Meßkirch Runter von der Couch: Die Sportgruppe "Der Gerät" des TV Meßkirch

In unserer Serie "Sie bewegen Meßkirch" geht es diesmal um die Sportgruppe "Der Gerät" des TV Meßkirch. "Schwitzen mit Spaß" lautet das Motto der jungen Erwachsenen, die sich gemeinsam fit halten.

Meßkirch – "Wir sind alle Geräte", sagen die jungen Erwachsenen und zeigen lachend ihren Bizeps. Die Sportgruppe "Der Gerät" ist eine der vielen Untergruppen unter dem Dach des Turnvereins TV 1862 Meßkirch. Ihr Motto lautet:" Schwitzen mit Spaß!"

Der Name "Der Gerät" beruht eigentlich auf einem grammatikalisch falschen Ausdruck aus einem TV-Interview über einen Döner-Apparat. Durch die Verbreitung dieses Videos erreichte es einen gewissen Kultstatus. "Wir sind keine klassische Turngruppe, sondern eine Sportgruppe", unterstreicht Leiterin Eva Schank. Vor sechs Jahren war die Physiotherapeutin nach der Babypause auf der Suche nach einer Sportgruppe für sich und gründete mit anderen jungen Menschen "Der Gerät".

Das Besondere ist, dass eine gemischte Gruppe junger Erwachsener miteinander trainiert. Es ist eine eingeschworene Truppe mit einigen Gastspielern, wie BA-Studenten, die sich jeden Mittwoch in der Grundschulturnhalle trifft. Über eine Messengergruppe werden Vorschläge gesammelt, was in der nächsten Sporteinheit gemacht werden soll und "locker, frech und nervig diskutiert", sagt Eva Schank. Während der Sportstunde wird "alles, was Spaß macht" trainiert. Das sind beispielsweise Yoga und Pilates, kräftigende Übungen für alle Körperpartien. Geschult werden auch Konzentration, Kraft, Ausdauer, Koordination, Gleichgewicht und Haltung.

Am Beginn steht ein Aufwärmspiel wie Bodenwandfangen. Danach geht es im Zirkeltraining von Station zu Station. Hier werden Ausdauer und Kraft trainiert. Jeweils eine Minute wird an der Station eine Übung ausgeführt, in den 30 Sekunden Pause wechseln die sportlichen jungen Menschen, die überwiegend aus Meßkirch kommen, zur nächsten Station. Generell ist jeder sein eigener Chef, bestimmt, welche Übung er an der Station macht. Und das Abschlussspiel "Couch-Potato-Jagd", ein Fangspiel, das bereits die Grundschüler kennen, gilt in der Gruppe als "Spaßfaktor hoch zehn". Hier legen sich jeweils zwei Personen bäuchlings nebeneinander. Es gibt einen Jäger und einen Gejagten. Der Jäger versucht, den Gejagten zu fangen. Kann dieser nicht mehr, legt er sich einfach seitlich an die zwei Liegenden. Dafür muss der außen Liegende auf der anderen Seite nun aufspringen und wird zum Jäger.

Die jungen Leute sind mit Ehrgeiz, aber auch viel Spaß bei der Sache – und sie sind eben keineswegs Couch-Potatos. Lena Irßlinger freut sich über die gut ausgestattete Grundschulturnhalle. "Das ist nicht selbstverständlich", weiß sie. Benedikt Schmölz kommt jede Woche aus Mengen her. Er habe bereits einen Bandscheibenvorfall gehabt, erzählt er. Dass die Gruppenleiterin eine entsprechende Ausbildung habe und Tipps zur korrekten Ausführung der Übungen geben könne, sieht er als weiteren Mehrwert.

Rund um die Gruppe "Der Gerät"