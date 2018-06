Meßkirch Rektorin widerspricht CDU-Plänen: Bushaltestelle soll nicht direkt vor das Schulhaus

Eine Stellungnahme zur jüngsten Gemeinderatssitzung und der dortigen Diskussion um die neue Verkehrskonzeption an der Conradin Kreutzer Grund- und Werkrealschule legt Rektorin Gabriele Weiß vor, in der sie die im Rat gemachten Änderungsvorschläge an der durch die Verwaltung vorgestellte Planung kritisiert.

Das von Bürgermeister Arne Zwick vorgestellte Konzept sei aus schulischer Sicht soweit in Ordnung, heißt es in ihrer Stellungnahme. "Es handelt sich hierbei um eine Kompromisslösung, welche die Beratungsaspekte aus der Arbeitsgruppe berücksichtigt. Anders verhält es sich mit dem Vorschlag der CDU-Fraktion, vorgetragen von Christa Golz", stellt Weiß fest und begründet dies wie folgt: "Ihre Überlegungen, bezüglich der angedachten Parkplatzsituation sind aus schulischer Sicht nicht akzeptabel und ihre diesbezüglichen Äußerungen die Lehrerschaft der Conradin-Kreutzer-Schule betreffend, empfanden wir als unsachlich und unangemessen." Hintergrund dessen ist, dass Golz sich in der Sitzung dafür ausgesprochen hatte, den bestehenden Parkplatz vor der Schule aus Kostengründen nicht baulich für die Öffentlichkeit abzusperren und mit Verweis auf die bestehenden Parkplätze an der Turn- und an der Stadthalle, und auf die Lehrerschaft, darauf verwiesen hatte, dass es auch nicht schlecht sei, ein paar Schritte zu gehen.

"Unser Anliegen ist die Sicherheit der Schüler, besonders derer, die als Fußgänger, Radfahrer oder mit dem Bus zur Schule kommen. Dabei geht es nicht um die Bequemlichkeit der Lehrer", unterstreicht nun die Schulleiterin. Nach der neuen Verkehrskonzeption sollten auf dem bestehenden Parkplatz vor dem Schulhaus 30 Stellplätze zu gleichen Teilen auf die Schule, den künftigen Kindergarten und an die Sparkasse verteilt werden, sagt sie. Allein schon diese Version sei für die Schule mit 40 Lehrern, bis zu acht Schulsozialarbeitern und weiterem Personal schwierig, aber sie habe das Kollegium darauf schon vorbereitet. Würde der Parkplatz indes auch weiter für die Öffentlichkeit zugänglich sein oder würde darauf, so wie es in der Gemeinderatssitzung von Karl-Heinz Thoma und Jürgen Alber (beide CDU) vorgebracht worden war, ein Busparkplatz entstehen, würde das wider einen sicheren Schulweg stehen. Denn schließlich müssten die Fahrzeuge in dem Fall den Fußweg queren und, so wie auch schon Bürgermeister Zwick es in der Sitzung getan hatte, verweist die Schulleiterin darauf, dass der Haupteingang auf der zur Sparkasse gelegenen Seite entstehen soll und es in dem Zusammenhang auch Veränderungen geplant seien. Eine Bushaltestelle direkt vor der Schule lehnt sie auch vor diesem Hintergrund ab.

Für Weiß steht nach der Gemeinderatssitzung am vergangenen Dienstag fest: "Die rege Diskussion während der Sitzung hat uns noch einmal deutlich gemacht, dass der gewählte Standort für den Kindergartenneubau, besonders aufgrund der Verkehrssituation, problematisch ist."