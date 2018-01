Kreis Sigmaringen, Kreis Tuttlingen Rekord bei Übernachtungen im Donaubergland

20 000 Mal haben 2016 Geschäftsreisende und Urlauber in einer der 41 Mitgliedsgemeinden der Donaubergland-Tourismus Marketing GmbH übernachtet und damit für einen Rekord gesorgt. Diese Zahl nannten am Wochenbeginn bei einer Pressekonferenz im Tuttlinger Landratsamt Landrat Stefan Bär und Donaubergland-Geschäftsführer Walter Knittel.

Zu Donaubergland gehören sämtliche Tuttlinger Kreisgemeinden sowie aus dem Nachbarkreis Sigmaringen die Gemeinden Beuron, Leibertingen, Schwenningen, Stetten a.k.M., Meßkirch, Inzigkofen und Sauldorf.

Die Zunahme der Übernachtungen in allen 41 Mitgliedsgemeinden macht, so der Verweis von Bär und Knittel, auch ein Blick in die Auswertung des Statistischen Landesamtes deutlich. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Landesstatistiker die Übernachtungszahlen zum einen nur jeweils landkreisbezogen ermitteln und zum anderen nur in gewerblichen Betrieben ab einer Kapazität von zehn Betten. Nach dieser Statistik hat sich das Übernachtungsaufkommen allein im Kreis Tuttlingen von 168 000 im Jahr 2004 auf 251 000 im Jahr 2016 erhöht. Walter Knittel: "Im Jahr 2017 hat sich dieser Trend deutlich verstärkt. Mit einer Zunahme von 13,9 Prozent bis Ende Oktober liegt der Landkreis Tuttlingen über dem Landesdurchschnitt."

Bezogen auf alle 41 Mitgliedsgemeinden und unter Einschluss der privaten und kleinen gewerblichen Betriebe sieht die Statistik von Donaubergland aufgrund von Hochrechnungen in einer Studie für 2016 mit insgesamt 420 000 Übernachtungen noch deutlicher aus. Die Gründe liegen aus Sicht Knittels zum einen darin, dass aufgrund der boomenden Industrie immer mehr Geschäftsleute im Kreis Tuttlingen übernachten. Gleichzeitig hat das gestiegene Fremdenverkehrsangebot auch die Zahl der touristischen Übernachtungen in die Höhe schnellen lassen. Diese Entwicklung hat im Kreis Tuttlingen in den vergangenen Jahren zu einem Ausbau der Hotel- und Gaststättenkapazitäten geführt.

Mit dieser Entwicklung konnten die sieben Mitgliedsgemeinden im Kreis Sigmaringen nicht mithalten. Im Gegenteil – durch den Ausfall des Hotels "Pelikan" in Beuron ist eine empfindliche Lücke entstanden.

Für Stefan Bär und Walter Knittel ist die kreisübergreifende Zusammenarbeit in Sachen Tourismus ein weiterer Stützpfeiler beim Ausbau des Urlauber- und Naherholungsangebots in der Region. Das gelte, betonte Knittel, auch für die Sigmaringer Mitgliedsgemeinden. Am Beispiel der Klosterbaustelle Campus Galli machte der Tourismusmanager die tägliche Arbeit deutlich: "Wir bewerben Campus Galli natürlich bei unseren Messeauftritten und versenden bei Anfragen die Campus-Galli-Broschüren routinemäßig mit."

Zwei wichtige Donaubergland-Projekte in diesem Jahr berühren die sieben Sigmaringer Mitgliedsgemeinden nicht oder nur sehr am Rande. Das Naturschauspiel der Donauversickerung zwischen Tuttlingen-Möhringen und Immendingen soll verstärkt touristisch beworben werden. Zum anderen plant Donaubergland 2018 zunächst probeweise Buslinien für Wanderer, von denen eine allerdings in Beuron enden soll. Das entsprechende Konzept werde derzeit ausgearbeitet und soll, kündigte Bär an, im April der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Übernachtungszahlen

Offizielle, durch das Statistische Landesamt erhobene Übernachtungszahlen für den Zeitraum von 2004 bis 2016 gibt es nach Angaben von Walter Knittel nur für Beuron, Inzigkofen, Meßkirch und Stetten a. k. M. Der Grund dafür ist der Datenschutz. Knittel: "Die Zahlen sind öffentlich, weil im fraglichen Zeitraum mehr als zwei statistisch erfasste gewerbliche Übernachtungsbetriebe mit zehn und mehr Betten vorhanden waren." In Leibertingen, Sauldorf und Schwenningen war das nicht der Fall. deshalb werden keine Zahlen für den Ort veröffentlicht, da es bei der geringen Zahl von entsprechenden Betrieben nicht möglich sei, Rückschlüsse auf einzelne Anbieter zu ziehen. Allerdings habe Leibertingen mit der Jugendherberge allein schon rund 25 000 Übernachtungen pro Jahr.

Entwicklungen in den einzelnen Orten zwischen 2004 und 2016: Beuron: plus 5,9 Prozent, bei rund 61 000 Übernachtungen im Jahr 2016; – Inzigkofen: minus 17 Prozent von 2004 bis 2016, bei rund 18 500 Übernachtung im Jahr 2016; – Stetten a. k. M,.: Anstieg um etwa 31 Prozent (rund 14 000 Übernachtungen im Jahr 2016); – Meßkirch: deutlicher Anstieg um 88 Prozent, von 3100 im Jahr 2004 auf 6000 2016. (hps)