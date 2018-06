Meßkirch Raser im Meßkircher Sandbühlweg: Bürger weist Stadtverwaltung im Gemeinderat auf das Verkehrs-Problem mit schnellem Fahren hin

In der Bürgerfragestunde der jüngsten Gemeinderatssitzung erkundigte sich ein Besucher der Sitzung nach der Verkehrssituation im Sandbühlweg. "Das Thema beschäftigt uns sehr. Gehwege werden als Überholspur genutzt und es gab schon Beinahe-Unfälle." Seitens der Stadtverwaltung hieß es, dass an einer Lösung der Verkehrsproblematik im Sandbühlweg gearbeitet werde.

Wie der Mann vorbrachte, hatten Anlieger vor etwa neun Wochen einen Brief an die Stadtverwaltung geschickt und auf das Verkehrsproblem in dem Bereich hingewiesen. Darauf hätten sie bislang keine Antwort aus dem Rathaus erhalten, kritisierte er.

Bürgermeister Arne Zwick entgegnete, dass die Verwaltung an dem Thema dran sei und aus dem Grund auch bereits die Tempomess-Tafel aufgestellt worden sei, um die tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeiten in der Straße zu beleuchten. Zugleich laufe die Absprache mit der Verkehrsbehörde des Landratsamts zu dem Thema. "Wir sind für alles offen, aber ich bin mir nicht sicher, dass alle Anwohner offen für alles sind", fasste der Bürgermeister zusammen.

Eine Lösung, die allen gefalle, sei nur schwer zu finden und eine bauliche Lösung, um das Problem zu beheben sei nur möglich, wenn die Stadt an die dafür notwendigen Grundstücke kommen könnte. Doch danach sehe es nicht aus. "Es ist eine schwierige Situation aber wir sind dran", fasste Zwick zusammen und betonte, dass das Thema nicht in der Ablage verschwunden sei.