Meßkirch Polizei findet gestohlenen Transporter bei Klosterstadt-Parkplatz

Eines von zwei in Sigmaringen gestohlenen Transportfahrzeugen mit der Ladung eines Paketauslieferers wurde auf dem Parkplatz der Klosterstadtbaustelle bei Rohrdorf am vergangenen Samstag, gegen 14.45 Uhr, gefunden. Vorangegangen war ein Zeugenhinweis, teilt die Polizei mit.

Die Pakete in dem eingeschneiten und verschlossenen Fahrzeug waren zuvor von den Tätern geöffnet und durchsucht worden. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden, teilen die Beamten mit. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem auf dem Parkplatz abgestellten Transporter Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sigmaringen, Telefon 0 75 71/10 40, zu melden.

Zum Hintergrund: Wie die Polizei am vergangenen Freitag mitteilte, standen zwei Paketauslieferer im Verdacht, sich mit ihren Lieferautos und den darin befindlichen Paketen, ins osteuropäische Ausland abgesetzt zu haben. Die 19-Jährigen arbeiteten als Auslieferer für einen Subunternehmer des Paketdiensts und waren am Mittwochabend nicht wie üblich zur Firma zurückgekehrt. Bei der sofortigen Überprüfung durch den Subunternehmer stellte sich heraus, dass sie die Waren nicht ausgeliefert hatten. Da beide Fahrer auch über das Mobiltelefon nicht zu erreichen waren, erstattete der Subunternehmer Anzeige. Die Schadenshöhe und Anzahl der unterschlagenen Waren ist noch nicht bekannt, die Ermittlungen hierzu dauern an.