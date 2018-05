Meßkirch Oldtimer-Teilemarkt am Samstag bei der Meßkircher Stadthalle

Die Veranstaltung ist seit Jahrzehnten ein beliebter Treffpunkt für Schrauber und Bastler aus der ganzen Region. Marvin Hobein wird aus gesundheitlichen Gründen dieses Jahr erstmals nicht Marktchef sein.

Meßkirch – Unter Oldtimer-Freunden ist der Meßkircher Teilemarkt bekannt. "Hier gibt es alles, was es sonst nicht gibt", war und ist die Devise von Marvin Hobein aus dem Meßkircher Ortsteil Menningen, der den Markt bisher betrieb. Er hatte über mehr als zwei Jahrzehnte hinweg aus kleinsten Anfängen den Teilemarkt zu seiner heutigen Größe geformt. Bis aus der Schweiz und Österreich kommen Schrauber nach Meßkirch. Hobein wird in diesem Jahr nicht mehr die Verantwortung tragen, die er 27 Jahre innehatte. Gesundheitliche Beschwerden veranlassten ihn, den Oldtimer-Teilemarkt abzugeben. Übernehmen werden Freunde aus der ersten Stunde. Nun sind Ferdinand Back als Ansprechpartner und seine beiden Kollegen, Hubert Müller und Markus Haas, für den Ablauf und die Fortführung des jährlichen Oldtimer-Teilemarkts zuständig. Es ist ein altbewährtes Team, das viel Erfahrung mitbringt. Zudem wird Manfred Wildmann im Bereich Schlepper sein Wissen einbringen und weiterhin unterstützt.

Der Teilemarkt findet auf dem Freigelände bei der Stadthalle statt. Auf rund 2000 Quadratmetern sollen sich etwa 150 Marktstände finden. Und auch in der Markthalle werden Ersatzteile für Autos, Motorräder und andere betagte Vehikel zu finden sein. Auch Schlepperfreunde schätzen den Teilemarkt, da noch viele originale und seltene Teile zu bekommen sind, wie man von den Käufern immer wieder erfahren kann.

Der Markt gilt auch als Treffpunkt, bei dem man sich nett unterhalten kann. Er ist der klassische Markt für Oldtimer aller Sparten, von Autos, Motorrädern und Mopeds bis hin zu Traktoren. Neben Ersatzteilen sind auch entsprechende Werkzeuge, Zubehör und Modelle sowie nicht zuletzt Literatur zu finden. Bei Tausch- und Kaufgeschäften kann das Feilschen um den Preis beobachtet werden – der Handel wird meist mit einem Handschlag besiegelt.

Auf dem Oldtimer-Teilemarkt wird der Besucher an längst vergangene Zeiten erinnert. Beispielsweise an den Beginn des Wirtschaftsaufschwungs in den 50er und 60er Jahren, als insbesondere die Zweiradindustrie um ihre Kunden wetteiferte. Namen waren damals hoch in Kurs, die heute nur noch als Firmenlogo zu sehen sind, wie die bekannten Serien von NSU, Adler, Zündapp, Viktoria, DKW, Rabeneick, UT, Horex und Puch ebenso wie die Rollerfabrikate von Heinkel, Vespa oder Goggo. Alles Hersteller, deren Namen beim Stöbern auf dem Teilemarkt immer wieder fallen, denn es gibt immer noch Bastler und Schrauber, die sich mehr denn je mit alten Fahrzeugen beschäftigen, wie Marvin Hobein bestätigt. Damals wurden die Fahrzeuge noch mechanisch betätigt. So gab es den Solex-Vergaser für Motorräder: Für einen guten Start der Maschine musste der Benzinhahn geöffnet werden und mit einem Tupfer musste noch die entsprechende Spritmenge eingestellt werden. Es gab noch keine Hydraulik am Traktor und keine Elektronik am Automotor. Ein einfacher Handschalter am Benzintank und später der Fußschalter mussten genügen. Und keine Automatik bestimmte die Geschwindigkeit des Fahrzeuges.

Über die Funktion der Motoren und vieles Mehr kann man sich in unterhaltsamen Gesprächen an den Marktständen informieren. "Wir wollen den Oldtimer-Teilemarkt im Sinne von Marvin Hobein weiterführen, in gemütlicher Atmosphäre und mit dem bewährten Service und guten Kontakt zu den Ausstellern", sagte Ferdinand Back im Vorfeld in einem Gespräch mit dieser Zeitung.