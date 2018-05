Meßkirch Neues Datenschutzkonzept ist beim Skiclub Meßkirch pünktlich fertig

Die Ausarbeitung des Datenschutzkonzeptes war für die Verantwortlichen des Vereins mit viel Arbeit verbunden und eine große Aufgabe.

Das neue Kinderschutzsiegel des Landkreises Sigmaringen hat der Skiclub Meßkirch bereits in der Tasche, dazu ein Präventions- und Schutzkonzept erstellt und die Ehrenamtlichen im Verein Tätigen geschult. Aktuell beschäftigte die Umsetzung der neuen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) den Vorstand. Pünktlich vor dem 25. Mai stellte der Verein sein Datenschutzkonzept fertig.

Für Belange des Vereins individualisieren

Ulrich Rothkapp ist seit einigen Jahren für die Mitgliederverwaltung des 450 Mitglieder starken Skiclubs verantwortlich. "Die Ausarbeitung des Datenschutzkonzeptes war mit viel Arbeit verbunden und eine große Aufgabe", sagt Rothkapp und ergänzt: "Man muss sich vorbereiten, einlesen, und dann das Konzept für den eigenen Verein und dessen Belange individualisieren."

Mitglieder haben viele Fragen

Zum Jahreswechsel 2017/2018 griff der Vorstand des Skiclubs Meßkirch das Thema Datenschutz-Grundverordnung auf, da den Verantwortlichen schon früh klar wurde, dass die DS-GVO komme und auch Vereine betreffe. Bei der Hauptversammlung am 4. Mai informierte der Vorstand die anwesenden Mitglieder über die Datenschutz-Grundverordnung. Die Mitglieder hätten in der Hauptversammlung dazu eher Verständnisfragen gestellt, weder Bedenken noch Ablehnung geäußert, erinnert sich Rothkapp.

Konzept auf Homepage veröffentlicht

Derzeit würden die Vereinsmitglieder allerorts mit der neuen Datenschutz-Verordnung konfrontiert und seien dafür sensibilisiert, gibt der 48-jährige Meßkircher an. "Wir müssen bis zum 25. Mai fertig sein", lautete der Ansporn der Vereinsverantwortlichen. Ab dem 25. Mai, dem Tag, an dem die Verordnung rechtlich bindend war, kam der Verein seiner Informationspflicht zum Datenschutz nach und veröffentlichte sein Datenschutzkonzept auf der Homepage. Unterstützung erhielt das Gremium durch seinen Dachverband, den Württembergischen Landessportbund. Dieser bietet einen Link mit Arbeitshilfen und Mustervorlagen zur DS-GVO auf seiner Internetseite an. Die Muster der Verbände sind rechtlich geprüft und nun galt es diese, den individuellen Anforderungen im Verein anzupassen.

Sorgfaltspflicht im Umgang mit Daten

Im Skiclub sind lediglich fünf Personen ständig mit der Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt. Somit muss der Verein keinen Datenschutzbeauftragten bestellen, der dafür Sorge trage, dass der Verein seiner Sorgfaltspflicht im Umgang mit Daten nachkommt. Der Datenschutzbeauftragte darf nicht aus den Reihen des Vorstands kommen. Die mit der Verarbeitung der personenbezogenen Daten arbeitenden, unterzeichnen eine Datenschutzerklärung. Neben den persönlichen Daten der Mitglieder, wie Name, Kontaktdaten, könne jedes Vereinsmitglied auch festlegen, ob seine Daten zur Herausgabe an Dritte bei Wettbewerben, Ehrungen, Pressemitteilungen, Skikursen verwendet werden dürfen. Bei Neueintritten ist das auf dem Anmeldeformular aufgeführt, bei "Alt"-Mitgliedern wird dies abgefragt.

Öffentlichkeitsarbeit wird schwieriger

Die Vorgaben machen die Öffentlichkeitsarbeit, die für einen Verein, der sich in seiner Heimatstadt präsentieren möchte, schwieriger. Beim Ausscheiden oder Wechsel von Funktionsträgern sind dem Nachfolger alle personenbezogenen Daten umgehend zu übergeben. Es dürfen keine Daten und Kopien beim bisherigen Funktionsträger verbleiben.