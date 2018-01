Meßkirch Neuer Pfarrer für Meßkirch-Sauldorf frühestens ab Herbst

Frühestens im Herbst 2018 wird die Seelsorgeeinheit Meßkirch-Sauldorf einen neuen Pfarrer bekommen. Diese Einschätzung teilen Dekan Christoph Neubrand und die Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, Marianne Wischnewski aus Sauldorf. Die Stelle ist unbesetzt, seit sich im Oktober Pfarrer Karl-Michael Klotz verabschiedet hatte, um seinen Dienst in der Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen anzutreten.

Nach acht Jahren als Pfarrer in Meßkirch hatte sich Karl-Michael Klotz im Oktober verabschiedet, um den Dienst in seiner neuen Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen anzutreten. Frühestens im Herbst nun wird es für die Seelsorgeeinheit Meßkirch-Sauldorf einen neuen leitenden Pfarrer geben. Diese Einschätzung teilen die Vorsitzende des Pfarrgemeinderats der Seelsorgeeinheit, die Sauldorferin Marianne Wischnewski, und Pfarradministrator Dekan Christoph Neubrand. Beide sind sich auch in der Wertung einig, dass gegenwärtig die seelsorgerliche und administrative Arbeit in der Seelsorgeeinheit reibungslos läuft.

Dazu sagt die Pfarrgemeinderatsvorsitzende: "Der Dekan hat als Pfarradministrator die gleichen Rechte und Pflichten wie ein Pfarrer." Deshalb könne der Pfarrgemeinderat seine Arbeit nahtlos fortführen, obwohl es noch keinen neuen Pfarrer in Meßkirch gebe. Eine wichtige Rolle bei der Bewältigung der Verwaltungsarbeiten spielen die vier teilzeitbeschäftigten Pfarrsekretärinnen im Meßkircher Pfarrhaus. Martina Droxner, Helga Riegger, Gerda Kellhofer und Claudia Muffler haben alle eine kaufmännische Ausbildung und sind gestandene Familienmütter. Ausgerüstet mit dieser Lebens- und Berufserfahrung halten sie die Stellungen in den Pfarrhäusern von Meßkirch, Rohrdorf und Sauldorf. Zum Unterstützerteam des Pfarradministrators gehört Gemeindereferentin Sybille Konstanzer. Sie ist beispielsweise für den Religionsunterricht zuständig.

Doch was macht eine Pfarrsekretärin eigentlich? Die vier Sekretärinnen haben ihre eigenen Aufgabenbereiche, die aber im Bedarfsfall auch die Kolleginnen erledigen können. Martina Droxner ist einmal in der Woche im Pfarrbüro in Sauldorf anzutreffen. Sonst kümmert sie sich um Buchhaltung und "Klingelbeutelabrechnungen", wie sie sagt. Helga Riegger erledigt administrative Aufgaben, dazu zählen die Bestellungen von Hostien oder Kerzen. Gerda Kellhofer führt die Kirchenbücher, die es parallel zur Datenerfassung für Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen noch gibt. Claudia Muffler wird sich in Zukunft um die Homepage der Seelsorgeeinheit kümmern. Darüber hinaus ist sie für heiratswillige Paare Ansprechpartnerin. Die vier Frauen berichten, dass während der Öffnungszeiten starker Publikumsverkehr herrsche. Obwohl heute Beerdigungsinstitute die Formalien um die Bestattung erledigen, kämen vor allem kirchentreue Angehörige oft noch selbst ins Pfarrbüro, wenn ein Angehöriger verstorben sei.

Gerade in Zeiten des Priestermangels sehen sich die Pfarrsekretärinnen in der Pflicht. Helga Riegger sagt: "Früher, als jedes Dorf noch seinen eigenen Pfarrer hatte, erledigten die Geistlichen die Büroarbeit mit. In einer Seelsorgeeinheit von heute wäre das nicht mehr möglich." Wichtig sind die Pfarrsekretärinnen auch für die Mitarbeiter in den elf Pfarrgemeinden der Seelsorgeeinheit. Beispielsweise sind die Messner oft im Meßkircher Pfarrhaus, um die Hostien für ihre Gemeinde oder das Material für die Aushangkästen an den Kirchen abzuholen. Diese Schnittstelle zwischen der Leitung der Seelsorgeeinheit auf der einen und den ehrenamtlichen und sonstigen Kirchenmitgliedern auf der anderen Seite wird durch regelmäßige Dienstbesprechungen ergänzt, an denen der Pfarradministrator teilnimmt.