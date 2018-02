Meßkirch Neue Tagespflege kommt im Zuge von Altenpflegeheim-Neubau

Die Caritas hat den Bauantrag für den geplanten Neubau eines Altenhilfezentrums und eines Altenpflegeheims für 60 Bewohner bei der Stadt gestellt und dieser wurde im Technischen Ausschuss am Dienstagabend für gut befunden. Der Neubau soll neben dem bestehenden Gröber-Haus erfolgen.

Dieses soll, sobald die neuen Räume in Betrieb genommen worden sind, abgerissen werden, informierte Bürgermeister Arne Zwick die Ausschussmitglieder. Das neue Gebäude solle Ende 2019 in Betrieb genommen werden.

In dem Altenhilfezentrum werde es eine Tagespflege geben. Dabei werde es sich um ein neues Angebot in Meßkirch handeln, informierte der Bürgermeister. In der Tagespflege sollten bis zu für zwölf Personen betreut werden können, erläutert Sabine Feig, Vorstand Pflege bei der Caritas-Sozialstation Thomas Geiselhart in Sigmaringen. "Die Menschen werden morgens abgeholt mit dem Bus und abends wieder nach Hause gebracht." Der Bedarf für eine solche Betreuung sei in jedem Fall gegeben, sagt Feig. Das mögliche Einzugsgebiet des neuen Meßkircher Angebots erstrecke sich auf die Gemeinden im Umland und könne indes auch von Menschen in Pfullendorf oder in Beuron in Anspruch genommen werden. Betreut werden sollten Menschen bis zum Pflegegrad fünf – also der höchsten Pflegebedürftigkeit. Feig verweist in dem Zusammenhang auch darauf, dass es mit dem Wechsel von den Pflegestufen zu den Pflegegraden bei der Tagespflege zu einer Neuerung gekommen ist. Eine Person, die in den zweiten Pflegegrad eingeteilt wurde, erhalte so einen bestimmten Geldbetrag und zusätzlich dazu noch einmal den selben Geldbetrag als Sachleistung. Dieses Geld werde der Person dann nicht ausbezahlt, sondern könne für die Inanspruchnahme einer Tagespflege überwiesen werden.

Die bereits bestehende Betreuungsgruppe, die sich derzeit noch nachmittags in den Räumen der Meßkircher Sozialstation trifft, werde ebenfalls in die neuen Räume mit umziehen, wo für sie ein eigener Raum reserviert sein wird, setzt Feig hinzu. Hierin würden acht bis maximal zehn Menschen betreut. Die Pflegebedürftigkeit sei in dieser Gruppe, in der sich zumeist Menschen mit leichter Demenz träfen, jedoch nicht besonders hoch.

Ausblick

Mit dem Bau soll sobald als möglich begonnen werden, sagt Pit von Köding, der beim Caritasverband im Landkreis Sigmaringen unter anderem für die bauliche und technische Betreuung von 28 Einrichtungen zuständig ist. "Wir rechnen damit, dass die Baugenehmigung in zwei bis drei Monaten vorliegt und dann wollen wir sofort beginnen." Da das Gebäude, in dem sich derzeit der Caritas-Sozialdienst befindet, abgebrochen wird, werde dieser bis zur Inbetriebnahme des Neubaus im Klösterle untergebracht werden, informiert er. Der Haupteingang für Besucher werde beim Neubau vorne, aus Richtung Stockacher Straße, sein. Die Anlieferung und der Zugang für die Angestellten werde hinter dem neuen Haus sein, ebenso die Besucherparkplätze. Die Bäume auf dem vorderen Teil des Geländes des Gröber-Hauses seien mit Blick auf die kommenden Bauarbeiten bis auf einen Baum schon gerodet worden. Dieser letzte Baum werde einmal zwischen den beiden Flügeln des neuen Gebäudes stehen. (mos)