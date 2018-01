Meßkirch Neue Serie stellt Sportangebot von Vereinen in Meßkirch vor

Sie bewegen Meßkirch: Die Vielfalt des Vereinsangebots in der Stadt ist groß. In einer neuen Serie stellt der SÜDKURIER die vielfältigen Möglichkeiten, sich in der Zimmernstadt sportlich zu betätigen vor und hilft dabei, die für das neue Jahr gefassten guten Vorsätze zu verwirklichen.

Öfter auf das Smartphone oder das Internet verzichten? Weniger Arbeit und mehr Zeit für die Familie? An guten Vorsätzen für das frisch angebrochene Jahr mangelt es sicher nicht. Das zeigen mit schöner Regelmäßigkeit Umfragen, die Jahr für Jahr zum Jahreswechsel veröffentlicht werden. Ganz vorn in der Rangliste der guten Vorsätze stehen dabei immer wieder das Abnehmen, öfters mal ein liebes Wort für seine Nächsten oder einmal wöchentlich zum Sport.

Und genau da setzt die neue SÜDKURIER-Serie an, die in dieser Woche am Donnerstag beginnt und die den Titel "Sie bewegen Meßkirch" tragen wird. Darin versammelt: Porträts von Meßkircher Vereinen und von deren Sportangebot. Denn, um den guten Vorsatz, mehr Sport zu treiben, wahr werden zu lassen, braucht es ja zuerst und vor allem eines: Die Informationen darüber, wie ich mich wann und wo körperlich betätigen kann. Und genau dies möchte die SÜDKURIER-Lokalredaktion Meßkirch Ihnen, liebe Leser, im Rahmen dieser Serie liefern und Sie in den kommenden Wochen dabei unterstützen, ihren guten Vorsatz von mehr Bewegung, wahr werden zu lassen.

Dabei gibt es noch einen weiteren Grund, der dafür spricht, einen Vereinssport zu beginnen. Denn der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier und Gewohnheiten – sowohl schlechte wie auch gute – entstehen bekanntlich durch Taten und nicht durch Wünsche, Wissen oder Ermahnung. Und um den zunächst oft noch frommen Wunsch, sich mehr zu bewegen, wahr werden zu lassen, braucht es Durchhaltevermögen. Und da sind wir beim entscheidenden Punkt: Denn wo, wenn nicht in Gemeinschaft mit anderen gleichgesinnten Menschen, kann das Durchhalten am leichtesten fallen?

Hierbei bietet sich das vielfältige Angebot der städtischen Sportvereine bestens an. Dabei stellen wir Ihnen Angebote für jedes Alter vor: Das Fuß- oder Handballtraining für Kinder und Jugendliche genauso wie das Bogenschießen, mit dem man auch bestens noch in höherem Alter beginnen kann. Die Vielfalt des Angebots ist groß, freuen Sie sich darauf.

So sieht der Serien-Fahrplan für die kommenden Wochen aus:

4. Januar: Die Bogenschützen des TV Meßkirch

"In der Gruppe fällt es oft leichter"

Marianne Lode ist Psychologin aus Meßkirch und sie gibt ein paar Tipps, wie man mit guten Vorsätzen zum Ziel kommt

Ist der Jahreswechsel und das beginnende neue Jahr ein geeigneter Zeitpunkt, um sich etwas vorzunehmen?

Ich denke ja, der Jahreswechsel ist ein geeigneter Zeitpunkt, sich etwas vorzunehmen. Das Jahresende symbolisiert einen Abschluss und einen Neubeginn. Die Zeit eignet sich, um über das vergangene Jahr Bilanz zu ziehen und sich Gedanken zu machen, über gute Vorsätze für das neue Jahr. Vorsätze für positive Veränderungen können jedoch jederzeit gefasst werden, nicht nur als Vorsätze für das neue Jahr. Vorsätze bieten Chancen für die persönliche Weiterentwicklung. Wer über Veränderungen nachdenkt und die Umsetzung plant, hatte in der Silvesternacht einen guten Zeitpunkt, endlich in seinem Leben etwas zu ändern. Aber nur realistische und durchdachte Vorsätze können davor bewahren, einen Schritt vorwärts, anstatt zurückzugehen.

Warum scheitern so viele Menschen bereits nach kurzer Zeit damit, ihre guten Vorsätze einzuhalten?

Sechs von zehn Menschen schaffen es nicht, ihren guten Absichten entsprechende Handlungen folgen zu lassen. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Emnid-Umfrage. Der häufigste Grund, der für das Scheitern genannt wird, ist das Unterschätzen des Aufwands. Auch stecken viele ihr Ziel viel zu hoch. Wenn sie keine Geduld haben und der Ehrgeiz zu groß ist, überfordern sie sich und sind enttäuscht.

Wie klappt es dann mit den guten Vorsätzen?

Definieren sie ein Ziel. Ein Vorsatz ist jedoch etwas Unverbindliches, ein Vorhaben, ein Wunsch. Sie nehmen sich zum Beispiel vor, ein paar Kilo abzunehmen oder mehr Sport zu machen. Wie viel genau und bis wann, welchen Sport genau und wie oft und wie lange? Ein Vorsatz ist etwas, was man gerne hätte. Mit einem Ziel legen sie genau fest, was und bis wann sie es erreicht haben wollen. Das ist der Unterschied zwischen Vorsatz und Ziel. Kleine Belohnungen zwischendurch steigern die Motivation. Und in der Gruppe fällt es auch oft leichter, seinem Ziel treu zu bleiben. Oft reichen der Spaßfaktor und der soziale Umgang als Motivation, das angestrebte Ziel zu erreichen.

Und was ist, wenn die Vorsätze schwer umsetzbar erscheinen?

Schwer umsetzbare Vorsätze sind solche, die mit Angewohnheiten verbunden sind, die mit grundsätzlichen Veränderungen im Leben einhergehen. Hier sollte man Veränderungen Schritt für Schritt umsetzen. Wer einen Schritt nach dem anderen ganz gezielt macht, erlebt ständig die positive Bestätigung des Gelingens. Das bestärkt dabei, ein Ziel bis zur Erreichung zu verfolgen. Generell üben gute Vorsätze, die umgesetzt werden konnten, tiefe innere Befriedigung, eine Stärkung des Selbstvertrauens. Sie sind wichtig, damit sich eine Persönlichkeit weiter entwickeln kann.