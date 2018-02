vor 7 Stunden SK Meßkirch Narren greifen in der Jahnstraße einen Autofahrer an

Um seinen Mitfahrer aussteigen zu lassen, hat am Montagabend, gegen 21.45 Uhr, ein Fiatfahrer in der Jahnstraße eine Möglichkeit zum Anhalten gesucht. Nach seinen und den Schilderungen seines Mitfahrers lief ein Unbekannter mit einem Fasnachtskostüm ohne ersichtlichen Grund hinter dem noch fahrenden Auto her und trat mit dem Fuß gegen das Fahrzeug, worauf der Autofahrer anhielt und aus seinem Fahrzeug ausgestiegen ist. Dabei ging der Kostümierte wortlos auf den Autofahrer zu und versuchte, ihn nach dessen Schilderungen anzugreifen, teilt die Polizei mit.