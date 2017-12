20.12.2017 13:34 SK Meßkirch Nach falschen Anweisungen bei Brand: Post lehnt Änderung der Postleitzahl ab

Der Brandfall in Sauldorf-Bichtlingen, bei dem die Feuerwehr von der Integrierten Leitstelle in Ravensburg zunächst nach Langenhart dirigiert wurde (der SÜDKURIER berichtete mehrfach), war auch Thema in der letzten Sitzung des Gemeinderats in diesem Jahr. Unter dem Tagesordnungspunkt "Anfragen" ging es um doppelte Straßennamen und doppelte Postleitzahlen.