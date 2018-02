Meßkirch Nach der Wahl zur Miss Germany von Anahita Rehbein beginnen die Termine

Der Vater der neuen Miss Germany wohnt in Inzigkofen und arbeitet in Meßkirch. nach der Wahl seiner Tochter zur neuen Miss Germany erreichen ihn viele Gratulationen.

Mit Anahita Rehbein aus Inzigkofen kommt seit dem Wochenende eine amtierende Miss Germany aus der Region. "Anahita Rehbein ist ein sympathisches Gesicht und eine authentische Persönlichkeit aus unserem Landkreis. Dass eine junge Frau aus Inzigkofen nun im kommenden Jahr nicht nur den Landkreis, sondern Deutschland repräsentiert, freut mich besonders", gratuliert ihr Landrätin Stefanie Bürkle gestern, die ihr für ihre Zeit als Miss Germany viele interessante Begegnungen wünscht und hofft, dass sie ihrer Heimat immer verbunden bleibt.

Inzigkofens Bürgermeister Bernd Gombold erreichte die frohe Kunde über den Titelgewinn am Samstagabend im Kreis der Inzigkofer Feuerwehr. Da sei die Überraschung und Freude natürlich groß gewesen. "Vielleicht ergibt sich ja mal die Möglichkeit, sie bei uns offiziell als Miss Germany zu empfangen", wünscht sich der Bürgermeister auch angesichts der vielen Termine, die der frisch gekürten Schönheitskönigin bevorstehen.

Wie Max Klemmer, Geschäftsführer von MGC-Miss Germany Corporation Klemmer, gestern gegenüber dem SÜDKURIER mitteilte sollte es noch gestern Nachmittag bei einem Treffen ein Gespräch geben, um zu klären, welche gemeinsamen Ziele in den kommenden zwölf Monaten miteinander erreicht werden sollten. "Anahita Rehbein ist eine sehr eloquente Frau, die ihre eigene Meinung hat", betont er. Daher könne er sich vorstellen, dass sie öfters in Talkrunden zu sehen sein wird. Im Zusammenhang mit ihrer Wahl wurde Anahita Rehbein des Öfteren als zielstrebig und ehrgeizig beschrieben. Klemmer sagt, dass es bei den Eigenschaften, die eine Miss Germany mitbringen muss, immer mehr auf das Kommunikative ankommt. Auch das Thema "Selbstbestimmung" sei zentral. Im Gespräch mit Anahita Rehbein sollte deshalb gestern schon gleich geklärt werden, wo sie ihre Schwerpunkte im nächsten Jahr, für das sie sich eine Auszeit von ihrem Studium der Erziehungswissenschaften genommen hat, setzen möchte. Denn nur eine Miss Germany mit einer positiven Ausstrahlung könne das Unternehmen letztlich ja auch positiv nach außen hin vertreten, beschreibt es Klemmer.

Dass es bei der Miss Germany vor allem auch auf die Persönlichkeit ankommt, sieht auch Thomas Rehbein, der Vater der neuen Miss Germany, der in Inzigkofen lebt und seinen Arbeitsplatz im ehemaligen Meßkircher Bahnhofsgebäude bei "Wüstenrot & Württembergische" hat, so. Wie seine Tochter bei der Kür unter den letzten drei Kandidatinnen war, sei den mitgereisten Familienangehörigen so allen klar gewesen, dass sie es schaffen kann, erinnert er sich. Denn das eine sei das Äußere aber das andere, auf das es letztlich bei der Miss Germany ankommt, sei, wie die Kandidatin im Leben steht und wie sie mit den vielen Terminen, die auf sie zukommen, umzugehen vermag.

Auch für ihn selbst herrscht seit dem vergangenen Wochenende absoluter Ausnahmezustand: Bürgermeister, Medien, Kunden und Geschäftsfreunde meldeten sich bei ihm, gratulierten ihm zu seiner nun berühmten Tochter und jeder wolle etwas organisieren, berichtet der stolze Vater. Er selbst und die Familie seien am Wochenende schon sehr froh gewesen, als zwischen dem ganzen Trubel und der Hektik einmal für eine halbe Stunde Zeit war, um die Tochter in die Arme zu nehmen und ihr für ihren Erfolg zu gratulieren.

"Sie wurde von Fotografen und Reportern belagert", erinnert sich Erika Rehbein, die Großmutter väterlicherseits aus Sigmaringen, die genauso wie Theresia Schäfer, die Großmutter mütterlicherseits aus Stetten a.k.M., den Eltern sowie drei jüngeren Geschwister vor Ort die Daumen drückte. "Ich hätte es bereut, wenn ich nicht mit dabeigewesen wäre", stellt Erika Rehbein fest. "Es war wunderschön, sehr emotionsreich und sie hat es verdient." Dabei stehe für sie natürlich fest: "Für mich ist sie die Schönste."

Telefonisch sei die neue Miss Germany am gestrigen Montag nicht zu erreichen gewesen, berichtet ihr Vater am Nachmittag. Wie von Klemmer zu erfahren war, sollte es bereits gestern Abend noch einen Fernsehbeitrag in der Landesschau mit der neuen Miss Germany geben und in der kommenden Woche stehe dann vielleicht schon eine Videoproduktion in Los Angeles im Terminkalender, sagte er.

Anahita Rehbein hatte die Möglichkeit, einmal Miss Germany zu werden, vor dem Wochenende dabei in einem Interview als einen Traum von ihr bezeichnet, der sich mit der Zeit entwickelt habe. Es sei nicht so gewesen, dass sie schon mit 14 Jahren hätte Miss Germany werden wollen. Aber die Titel Miss Bodensee und Miss Baden-Württemberg im vergangenen Jahr seien Wegmarken auf dem Weg dorthin gewesen. Zur anstehenden Wahl im Europapark hatte sie bei der Gelegenheit gesagt: "Ich freue mich mega darauf und ich würde mich mega darauf freuen, Deutschland vertreten zu können."

Und bevor es mit den Aufgaben einer Miss Germany richtig losgeht, gibt es nun doch einen Hinweis darauf, dass unter Umständen ein Besuch in der Heimat möglich sein könnte. Denn ihr Vater sagt: "Vielleicht gibt es im März, bevor es mit den Terminen richtig losgeht, ja noch eine Möglichkeit, dass sie uns zuhause besucht."

Zum Hintergrund

Die Studentin Anahita Rehbein aus Inzigkofen wurde am vergangenen Samstag zur neuen „Miss Germany“ gekürt. Die 23-Jährige setzte sich bei der Wahl in der Nacht zum Sonntag im Europa-Park in Rust bei Freiburg gegen 21 Konkurrentinnen im Alter von 16 bis 28 Jahren durch. „Es geht ein Traum für mich in Erfüllung. Ich könnte die ganze Welt umarmen“, sagte sie nach ihrer Wahl der Deutschen Presse-Agentur. Sie werde ihr Studium der Bildungswissenschaften für ein Jahr unterbrechen und sich in dieser Zeit auf die Tätigkeit als Schönheitskönigin konzentrieren. Rehbein war im vergangenen Jahr „Miss Bodensee International“ und danach „Miss Baden-Württemberg“ geworden und hatte sich auf diesem Weg für die bundesweite Wahl der Miss Germany in Rust qualifiziert.