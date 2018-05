Wie könnte der St. Galler Klosterplan, der von Mönchen auf der Reichenau gezeichnet wurde, nach St. Gallen gekommen sein? Bei einer Eselwanderung will Wandermönch Angus, dargestellt von Schauspieler Michael Skuppin, diesen quasi mit 1200 Jahren Verspätung auf der Reichenau abholen und an den Zielort, die Stiftsbibliothek St. Gallen, bringen. Derzeit entsteht bei Meßkirch mit den Mitteln des 9. Jahrhunderts ein Kloster auf Grundlage des St. Galler Klosterplans.

Am 28. August wird der Wandermönch auf der Mittelalterbaustelle Campus Galli zu der grenzüberschreitenden Pilgerwanderung aufbrechen. Er macht sich mit Eseln des Schaf-und Eselhofs in Sauldorf-Boll auf den Weg, begleitet von Vroni Rotthaler vom Esel- und Schafhof und weiteren Teilnehmern. Die Wanderung in neun Etappen ist als eine Art Zeitensprung gedacht. Sie verbindet Gegenwart und Vergangenheit. Ausgedacht hat sich die Aktion Campus-Galli-Tours – ein Marketingkonzept des Büros für Regionalkultur, für die Stadt Meßkirch, im dem sich Übernachtungsbetriebe zusammengeschlossen haben. Die Internationale Bodensee-Konferenz (IBK) unterstützt die historische Pilgerwanderung mit 5000 Euro. Der IBK-Kleinprojektefonds fördert Begegnung und Austausch über Grenzen hinweg.

Chancen für Hoteliers

Im Januar hatte sich das Planungsteam in Rheinfelden getroffen, nun folgte ein weiteres Treffen auf der Unesco-Welterbe-Klosterinsel Reichenau. Dabei waren Henrike Müller vom Vorstand des Büros für Regionalkultur, Jennifer Werner, Leiterin der Tourist-Information Meßkirch, Alexander Hamann von Campus Galli, Karl Wehrle, Geschäftsführer des Verkehrsvereins Reichenau, Sabine Hellner, Geschäftsführerin Tourismus und Stadtmarketing Radolfzell, Heidi und Werner Lenzin aus Märstetten, Ivo Zosso und Vroni Rotthaler vom Esel-Schafhof Sauldorf-Boll. Sie stimmten beim Treffen in der Tourist-Information die nächsten Planungsschritte ab.

Campus-Galli-Tours sei es wichtig, mit dieser Pilgerwanderung die beiden Weltkulturerbe St. Gallen und Reichenau mit Campus Galli zu verbinden, unterstrich Henrike Müller. Die Insel bilde die Schnittstelle dieses Wanderprojektes. Ein weiterer Pfeiler ist die Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden, die als Übernachtungsorte an der Strecke liegen. Über neun Tage hinweg wird der Wandermönch vom 28. August bis 5. September zu Fuß unterwegs sein. Die Strecke führt über Kloster Wald, Stockach, Markelfingen, Kloster Hegne zum Kloster Reichenau. Mit dem Schiff geht es auf die Schweizer Seite in den Kanton Thurgau nach Ermatingen. Es folgen Märstetten und die Mittelalterstadt Bischofszell. Ziel ist die Stiftsbibliothek St. Gallen.

Bereits im Herbst hatte ein "Probelauf" einer Eselwanderung an den Schwackenreuter See stattgefunden. Ivo Zosso und Vroni Rotthaler vom Esel- und Schafhof in Sauldorf-Boll stammen aus der Schweiz. Sie bringen bereits viele Jahre Erfahrung im Wandern und Pilgern mit Eseln mit. "Esel, schon jeher als Lasttiere eingesetzt, sprechen noch immer die Sprache von 820", sagte Wandermönch Michael Skuppin augenzwinkernd. Auf der Eselwanderung soll historischer Inhalt vermittelt werden. Sie diene eher der Selbsterfahrung denn als Event, so Henrike Müller vom Vorstand des Büros für Regionalkultur in Bad Saulgau. Es ist daran gedacht, dass Tagespilger die Gruppe auf den Etappen begleiten können. "Ein Wandermönch war immer auf dem Weg. Beim Wandermönch war der Weg das Ziel", weiß Skuppin.

Ein Zugang zur Mittelalterbaustelle