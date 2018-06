vor 13 Stunden Manfred Dieterle-Jöchle Meßkirch Meßkircher Kultkneipe "Bären" soll saniert werden

Jürgen Alber, Chef des gleichnamigen Meßkircher Holzbau-Unternehmens, will in der Meßkircher Altstadt in naher Zukunft einen Akzent setzen. Er wird das baufällige "Bären"-Gebäude sanieren. Darin soll dann wieder eine Gaststätte eingerichtet werden, sagte Alber in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER. Ihm liege viel daran, dass es wieder einen solchen Treffpunkt in der Altstadt gibt. Aktuell werde an einem Gesamtnutzungskonzept gearbeitet.