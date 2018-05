Meßkirch Meßkircher Konferenz über Heidegger und das Politische

Bei der Meßkircher Konferenz zu Martin Heidegger wurde über seine Besinnungskrise 1930, die politische Herleitung seiner Ontologie sowie über den Spagat von Biografie, Philosophie und Politik diskutiert. In einem Podiumsgespräch ging es vor allem um „Heidegger nach den Schwarzen Heften“.

Die hochkarätig besetzte Meßkircher Konferenz zum Thema „Martin Heidegger und das Politische“ am vergangenen Wochenende wurde von Alfred Denker und Holger Zaborowski in Zusammenarbeit mit Martin-Heidegger-Archiv und -Stiftung sowie mit der Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar organisiert.

Nach acht Vorträgen über Heideggers Besinnungskrise 1930, die politische Herleitung seiner Ontologie, Macht und Ohnmacht in der Geschichte der Metaphysik, über den Spagat von Biografie, Philosophie und Politik bestritten vier Referenten des Tages das Podiumsgespräch über „Heidegger nach den Schwarzen Heften“ zu später Stunde (Moderation Gerhard Lütke). Holger Zaborowski (wie Alfred Denker Professor der Hochschule Vallendar) erklärte zu Beginn, die Veröffentlichung der Schwarzen Hefte (Heideggers Notizhefte) werfe einen Schatten auf sein Gesamtwerk und auf die gesamte phänomenologische Philosophie; die Debatte leide unter Einseitigkeit, Pauschalisierung und Politisierung. Sie habe aber auf der anderen Seite zur Folge, dass man sich heute vermehrt mit dem Denken von Martin Heidegger beschäftige.

Babette Babich (Fordham University, New York) betonte, jede Debatte, auch die über Philosophie und Philosophen, werde immer auch politisch geführt. Tracy Strong (University of Southampton) stellte in seinem englisch gesprochenen Beitrag heraus, dass Heideggers Bemerkungen zu Juden nie biologisch gemeint seien. Alfred Denker meinte, die Frage nach Heideggers Antisemitismus enge die Diskussion auf ein Stichwort ein, das weniger als ein Prozent des Textvolumens einnehme; er zweifelte daran, dass verschiedene Textsorten gleich behandelt und gewichtet werden dürfen: gedruckte und bisher ungedruckte Bücher, Aufsätze und Vorlesungen, die sicher als letzte Fassung zu gelten haben; die Vorarbeiten dazu und die frühen Vorlesungen, durch spätere Texte zum Teil überholt, würden aber dennoch veröffentlicht; die Notizhefte und privaten Briefe seien sicher nicht als „letzte Worte“ des Philosophen zu werten.

Im Gespräch und in den Antworten auf Fragen aus dem Publikum wurde deutlich, dass die durchgehend über 41 Jahre geführten Schwarzen Hefte verschiedene Entwicklungsphasen Heideggers spiegeln; dass man sie als private Versuche und Denkübungen lesen könne oder als Begleittexte zu seinem Denkweg, als Diskussion mit seiner Zeit oder mit sich selbst. Habe er sie zur Veröffentlichung vorgesehen, wurde gefragt. Sie seien als Hintergrundinformation zu den Werken und Vorlesungen deshalb wenig von Nutzen; in ihnen seien nämlich hochphilosophische Passagen mit „Stammtischparolen“ vermischt. Ausführlich wurde der Begriff „Antisemitismus“ diskutiert: Wie er sich im Laufe der Geschichte über welche Etappen entwickelt habe, wie er mit Antijudaismus, Antizionismus und Israelkritik vermischt werde, in welchen Formen er auftrete. „Wenn wir in einem Text von 1930 das Wort „Jude“ lesen, fällt uns sofort Auschwitz ein“ (Holger Zaborowski). Aber sahen das die Menschen damals voraus?