Meßkirch Meßkirch bei einen Rundgang neu entdecken

Meßkircher, Hand aufs Herz: Wann wart ihr zum letzten Mal in einer Ausstellung im Schloss, habt die Martinskirche besucht oder im Oldtimermuseum vorbeigeschaut? Schon eine Weile her? Ein Rundgang durch die historische Altstadt zeigt: Meßkirch hat viel zu bieten – für Besucher sowieso, aber auch für Einheimische. Ein Streifzug durch die Gassen und etliche Geschäfte.

Mal wieder durch Meßkirch schlendern, aber wo startet man am besten mit einem Rundgang? Vorzugsweise bei einer Sehenswürdigkeit, deren Türen jeden Tag geöffnet sind und die sich aktuell besonders herausgeputzt hat. Die mächtige Martinskirche aus der Zeit der Missionierung im achten Jahrhundert, neu erbaut 1526, thront über Meßkirch und ist immer auch einen Besuch mit der ganzen Familie wert. Wer draußen den Blick schweifen lässt, schaut hinüber über den großen Platz hinweg auf das Rathaus mit der Statue des Ritters Kuno auf der Dachspitze. Es präsentiert sich aber auch auf der gegenüberliegenden Seite des Kirchenbaus ein ansehnliches Ensemble verschiedener Baustile, darunter das Elternhaus des berühmtesten Bürgers der Stadt. Philosoph Martin Heidegger hat mit seiner Familie hier gelebt. Der Blick ins Innere der Pfarrkirche ist beeindruckend. "Kunnscht Du i unsre Kirche nei, moinscht, d'kämscht ins Himmelszelt...", hat schon Karl-Georg Sauters sein Loblied auf die Martinskirche begonnen. Die alte Johann-Nepomuk-Kapelle, für die auf der linken Seite extra ein Loch in die neu erbaute Kirche gehauen wurde, ist ein besonderer Schatz, gebaut nach den Plänen von Bagnato. Sehenswert sind im vorderen Teil des Kirchenschiffs der Seitenaltar des Meisters von Meßkirch. Sein Hauptwerk ist allerdings derzeit nur als Kopie vorhanden. Das Original ist noch bis April wesentlicher Bestandteil der großen Landesausstellung in der Staatsgalerie Stuttgart. Die schöne Weihnachtskrippe steht auch noch im Altarraum, abgebaut wird sie erst an Maria Lichtmess, dem 2. Februar.

Nach dem Schließen des großen Kirchentors geht es weiter in Richtung Schloss der Grafen von Zimmern. Das Oldtimermuseum in der Remise, einem Nebengebäude, ist zwar über Winter geschlossen, aber die Kreisgalerie und das Heidegger-Museum nicht. Beide Einrichtungen sind freitags bis sonntags und an Feiertagen von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Bis zum 7. Januar kann man auch noch die Weihnachtsausstellung im Obergeschoss anschauen. Wer noch nicht da war, hat von Donnerstag bis Sonntag von 13 bis 17 Uhr noch Gelegenheit. Hat man den Besuch im Schloss beendet, ist der letzte original erhaltene französische Hofgarten in Südwestdeutschland ein weiteres lohnendes Ziel. Der Hofgarten ist in seiner ganzen Pracht auch im Winter sehr sehenswert und lädt zu einem Spaziergang ein.

Nun ist Zeit für eine kleine Pause. Dann kann man zum Kaffeetrinken in eines der Restaurants, in eine Bäckerei gehen oder man genießt einen frisch aufgebrühten türkischen Tee im Dönerladen in der Hauptstraße. Wer etwas weiter geht oder mit einem Fahrzeug unterwegs ist, der kann auch beim Imbiss an der Tankstelle fündig werden oder steuert gleich die beim größten Supermarkt angeschlossene Bäckerei an und kann dann den Einkauf gleich noch mitmachen. Apropos Einkauf: Das Gewerbegebiet vermeldet mit dem Activa-Center einen Neuzugang mit mehreren Filialisten. Unter anderem hat ein Schuhgeschäft den Adlerplatz verlassen und dort eine neue Heimat gefunden. "Hier ist mehr los", sagt Verkäuferin Sonja Frehner. "Die Leute möchten eben vor die Türe fahren und hier kann man besser parken. " Außerdem haben man nun auch längere Öffnungszeiten: durchgehend von 9 bis 19 Uhr und samstags bis 16 Uhr. Erfreulicherweise gibt es aber auch wieder eine Neueröffnung in der Innenstadt. Mit dem "Action" hat ein Kaufhaus, genauer ein internationaler Non-Food-Discounter, in den Räumen des ehemaligen Penny-Marktes in der Grabenbachstraße eröffnet. Bislang ein echter Anziehungspunkt mit günstigen Preisen, gerade auch für junge Leute.

Wer seine gute Vorsätze gleich zu Beginn des neuen Jahres umsetzen und endlich mal seinen Personalausweis verlängern will oder andere wichtige Dienstgeschäfte zu verrichten hat, für den bietet sich an den ersten Urlaubstagen 2018 ebenfalls die Gelegenheit. Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung sind da und helfen im Bürgerbüro "Komm-In" gerne weiter. Von 8.30 bis 12.30 Uhr ist das Büro jeden Tag besetzt, am Donnerstag und Freitag auch nachmittags. Auch die Tourist-Information hat für die Gäste geöffnet. Gerne darf man auch in den neuen Geschäftsräumen des SÜDKURIER gegenüber des Rathauses vorbeischauen und sich eine Zeitung, ein Anzeigenblatt oder Veranstaltungsinfos holen. Wer Meßkirch besucht, der kann bei einem Stadtrundgang noch viele Sehenswürdigkeiten entdecken, die die Einheimischen oft schon gar nicht mehr sehen. Das Rathaus, der Rathausbrunnen, die vielen Fachwerkhäuser und zahlreiche Jugendstilhäuser.

Die Bürger der Stadt, die es nicht so nach draußen lockt, könne sich immerhin noch in der Videothek am Adlerplatz mit den neuesten DVDs eindecken und einen schönen Videoabend daheim machen. Öffnungszeiten des Geschäfts sind von 14 bis 20 Uhr. Inhaber Nikolaus Ulrich empfiehlt "Fluch der Karibik" oder den Science-Fiction-Film "Valerian". 2,60 Euro kostet die Ausleihe eines Films, es gibt aber Mengenrabatt und auch eine Bonuskarte für Stammkunden. "Am beliebtesten bei uns sind Action- und Kinderfilme", sagt er.

Letzte Möglichkeit für alle, die noch keine passenden Zeitvertreib gefunden haben, ist das Volksbank-Reisebüro. Waltraud Kern gibt dort gerne Tipps für beliebte Gruppenreisen, für die Buchung des Jahresurlaubs ("Die Reisen während der Pfingstferien werden immer beliebter") und für Kurzreisen übers Wochenende. Das funktioniert auch noch spontan. Aber aufpassen: Nächste Woche fängt die Schule wieder an und die meisten müssen auch wieder zur Arbeit.

Informationen

Wer mehr über Meßkirch, seine kulturellen Möglichkeiten und angebotene Veranstaltungen wissen möchte, dem sei der sehr ansprechend gestaltete Internetauftritt der Stadt empfohlen. Auch bei der Touristinformation kann man seinen Bedarf an Auskünften bestens befriedigen.