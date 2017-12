Meßkirch Mehr Einnahmen im Haushalt

Die Stadtverwaltungvon Meßkirch hat den Entwurf für den Haushaltsplan 2018 vorgelegt. Kämmerer Joachim Buuk sprach von einer "perfekten Einnahmesituation" Er sieht Mehreinnahmen von 200 000 Euro vor. Alle Fraktionen signalisierten Zustimmung.

Bei der Vorstellung des Entwurfs des städtischen Haushaltsplans für das kommende Jahr sprach Kämmerer Joachim Buuk von einer "perfekten Einnahmesituation". Die Gemeinderäte nahmen das bei ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr mit Wohlwollen zur Kenntnis. Die gute Konjunktur hat auch Auswirkungen auf den Haushalt. So rechnet die Stadt mit einem Plus von 200 000 Euro auf dann 3,2 Millionen Euro. Beim Anteil an der Einkommensteuer sind 3 838 000 Euro veranschlagt, was einem Plus von knapp 600 000 Euro entspricht.

Bürgermeister Arne Zwick merkte aber an, dass Meßkirch strukturschwach sei und beim Einkommensteueranteil deutlich unter dem Landesdurchschnitt liege. Dazu habe man große Unterhaltungslasten zu tragen, die den Haushalt deutlich belasten. Die Brückensanierung in der Industriestraße und das Hallenbad nannte er als Beispiele. Insgesamt steigen die Kernausgaben im kommenden Jahr um über 3 Millionen Euro. Positiv wertete der Bürgermeister, so wie auch mehrere Gemeinderäte, die Senkung der Kreisumlage um ein Prozent. Meßkirch braucht dadurch 104 000 Euro weniger abführen.

Im Planentwurf wurden auch Wünsche aus dem Gremium berücksichtigt. So sind 20 000 Euro für einen Sicherheitsdienst enthalten. CDU-Fraktionschefin Christa Golz merkte an, dass man endlich etwas für den Windschutz bei der Aussegnungshalle auf dem Friedhof tun müsse. Ihre Fraktion werde im Januar einen Vorschlag unterbreiten, der praktikabel und nicht zu teuer sei. Angela Andres (SPD) machte deutlich: "Meßkirch geht in Richtung 10 000 Einwohner." Es würden immer mehr Wohnungen gebaut, aber es fehle die Infrastruktur. Ihr fehlten außerdem kreative Vorschläge, wie man junge Leute in Meßkirch halten könne und dafür sorgen, dass auch wieder welche zurückkommen. Andres: "Günstige Bauplätze ist okay, aber das langt nicht." Ihr fehlen auch ein Jugendtreff, den der Bürgermeister allerdings mit dem Klösterle als realisiert ansieht, und eine Stadtbücherei. Den Wunsch nach einem Freibad unterstützte auch Golz, aber schon das Hallenbad werde schlecht genutzt. Sie will mehr in das Personal des Bauhofs investieren. Denn dort gebe es immer mehr Aufgaben, die nicht mehr zu leisten seien. Joachim Bach (Freie Wähler) und Martina Mühlherr (SPD) waren sich einig, dass es ein ambitionierter Haushalt sei, den man mittragen könne.

Angesprochen wurden nicht realisierte Vorhaben, die zwar vorerst Geld sparen, aber langfristig erledigt werden müssen. So der neue Bahnübergang am Stachus, der laut Bürgermeister Arne Zwick auch im kommenden Jahr nicht gebaut wird. Bemängelt wurde aus dem Gremium, dass noch immer keine öffentlichen Fahrradständer aufgestellt wurden. "Die kommen noch ", versprach der Bürgermeister und verkündete, dass der Haushaltsplan am 23. Januar beschlossen werden soll.