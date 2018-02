Meßkirch Martin-Heidegger-Gymnasiasten erfolgreich bei Mathe-Teamwettbewerb

Zwei Teams des Martin-Heidegger-Gymnasiums Meßkirch haben sehr gute Ergebnisse beim bundesweiten Mathematik-Teamwettbewerb "Bolyai 2018" erzielt.

Das gemeinsame Lösen mathematischer Knobeleien ist ein zentraler Aspekt des Vierer-Team-Wettbewerbs Bolyai. Benannt nach János Bolyai, einem ungarischen Mathematiker, müssen bei diesem internationalen Wettbewerb unter Zeitdruck knifflige Aufgaben gelöst werden, teilt das Gymnasium mit.

Zum ersten Mal waren zwei Teams aus der Klassenstufe 7 des Heidegger-Gymnasiums bei dem Wettbewerb vertreten. Das eine Team nennt sich „Zwei Schlauköpfe“, bestehend aus David Gosztonyi und Annika Utz. Die beiden erkämpften sich trotz zahlenmäßiger Unterlegenheit einen soliden Platz im Mittelfeld der insgesamt 148 teilnehmenden Teams und ließen damit etliche Viererteams hinter sich, heißt es in der Mitteilung des Martin-Heidegger-Gymnasiums weiter. Einen sehr guten 13. Platz sicherten sich die „4 A-Sisters“, bestehend aus Alina Bialk, Anna Biselli, Hanna Reitze und Sophia Stürmer. Bundesweit zählen sie damit zu den besten zehn Prozent in ihrer Altersklasse.

In der Klassenstufe 10 traten “Die Outlaws” mit einer kurzfristigen Neubesetzung an. Dabei waren Lea Sauter, Nadine Schulz, Yaren Uslu und Leonardo Weigele. "Sie erreichten gemeinsam einen beachtlichen Platz im vorderen Drittel", so die Mitteilung. Das Vorjahres-Siegerteam “Die Checker” (Dominik Benkler, Daniel Spieß, Christian Ültzhöfer und Tarek Zwick) schaffte es erneut unter die zehn Besten und verpasste die Preisränge nur knapp um zwei Punkte. Damit zählen die vier Schüler wieder zur mathematischen Spitze der drei südwestlichen Bundesländer Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Mathematik-Lehrer Heiko Adler, der den Wettbewerb betreut, zeigte sich mit dem Abschneiden der Gymnasiasten sehr zufrieden.

Der Mathematik-Wettbewerb Bolyai wurde vor 13 Jahren an einem Budapester Gymnasium ins Leben gerufen. 2014 nahmen erstmals auch Schüler aus Deutschland teil.