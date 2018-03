Meßkirch Lebendige Archäologie: Mittelalterbaustelle Campus Galli bei Meßkirch öffnet wieder

Der Frühling ist da: Morgen eröffnet die Mittelalterbaustelle Campus Galli bei Meßkirch ihre mittlerweile sechste Saison. Vergangenes Jahr besuchten 80 000 Menschen die Touristen-Attraktion im südlichen Landkreis Sigmaringen. In diesem Jahr hoffen die Initiatoren auf 95 000 Gäste.

Geschäftsführer Hannes Napierala beschreibt die Schwerpunkte der für die kommenden Monate geplanten Arbeiten wie folgt: „Der Obstgarten erhält einen Torbogen als Eingang, für den der Steinmetz zu Saisonbeginn die Steine behauen wird.“ Dieser frei stehende Torbogen, für dessen Bau die Zimmermänner ein spezielles Holzgerüst fertigen müssten, sei eine Premiere und damit eine neue Herausforderung für die Handwerker. „Das spätere Großkloster wird einmal eine Vielzahl solcher Arkaden besitzen“, schätzt Napierala. Auch die Beete des Gemüsegartens sollten in den ersten Tagen der Saison zum Einsäen vorbereitet werden. „Hier kann dann tatsächlich genau das wachsen, was vor 1200 Jahren auf der Insel Reichenau im Klosterplan beschrieben wurde, in genau jener Anordnung wie im Klosterplan. Näher kann man der Vergangenheit kaum kommen“, beschreibt es Napierala.

Neben den Gärten entstehe ab diesem Jahr zudem eine große strohgedeckte Scheune, womit eine Ecke des Klosterplans von St. Gallen dann sehr gut im Gelände sichtbar werde. Der zweite Schwerpunkt 2018 sei weiterhin die Holzkirche, deren Innenausbau schon weit vorangeschritten ist. Im Außenbereich solle der Seiteneingang überdacht werden; sollte es dann mit dem Guss einer Glocke am 27. April klappen, werde vielleicht noch ein kleiner Glockenturm gebaut.

35 Mitarbeiter seien bei dem Projekt beschäftigt, bei dem ganz ohne Maschinen und nur mit der Technik des Mittelalters im Sinne der experimentellen Archäologie gebaut wird. In 40-jähriger Bauzeit soll auf dem Waldgelände der Klosterplan realisiert werden, der auf der Insel Reichenau im Frühmittelalter entstand und der in der St. Galler Stiftsbibliothek aufbewahrt wird.

Der wissenschaftliche Anspruch, den das Projekt hat, manifestiert sich in der sechsten Saison weiter. So werde der Campus zum Lern- und Forschungspartner der Universität Tübingen, der dazugehörige Vertrag sei so gut wie unter Dach und Fach. Das Kompetenzzentrum Archäometrie beispielsweise nutze die Erkenntnisse beim Töpfern auf der Mittelalter-Baustelle, um sie auf tatsächliche Fundstücke anzuwenden.

2017 war der Campus Galli in die von der Europäischen Union unterstützte „International Organisation of Archaeological Open-Air Museums and Experimental Archaeology“ (Exarc) aufgenommen worden. Einem Netzwerk archäologischer Freilichtmuseen, zu dem beispielsweise das Pfahlbaumuseum in Unteruhldingen gehört, dessen Mitglieder sich zu einer wissenschaftlich korrekten Darstellung und zu dokumentierten und wiederholbaren archäologischen Experimenten verpflichtet haben.

Die Kritik am Campus Galli, dass dort pseudo- oder unwissenschaftlich gearbeitet werde, wie sie zu Beginn des Projekts hin und wieder erklang, ist mittlerweile längst verstummt. Bei einem Großteil der Bauplanung, beschreibt es Napierala, werde der Klosterplan als historische Vorlage herangezogen. „Es ist sehr viel Hintergrundarbeit nötig, bevor die erste Arbeit auf dem Gelände losgeht.“

Die Saison auf dem Campus Galli beginnt am Samstag, 24. März, und endet am Sonntag, 4. November. Außer an Feiertagen im Land ist montags geschlossen. Von dienstags bis sonntags hat die Mittelalter-Baustelle in der Zeit von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Erwachsene bezahlen 9 Euro Eintritt, Schüler ab 16 Jahren, Studenten und Schwerbehinderte bezahlen 7 Euro und Kinder unter 16 Jahren 6 Euro. Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt. Zudem gibt es Gruppentarife.

Zeiten, Kosten & Anfahrt