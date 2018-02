vor 2 Stunden SK Meßkirch Lasterfahrer übersieht beim Abbiegen Auto

Die Vorfahrt eines anderen Fahrzeugs missachtet und daraufhin einen Unfall verursacht hat am vergangenen Montag, gegen 21 Uhr, ein 67-jähriger Lasterfahrer im Bereich der Einmündung der Dorf- in die Stockruhstraße in Langenhart.