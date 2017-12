Meßkirch Johann Baptist Pflug: Nicht nur ein Schlachtenmaler

Sonderführung in der Kreisgalerie im Meßkircher Schloss gibt Auskunft über den Maler Johann Baptist Pflug und seine Zeit

Meßkirch – Zur Sonderführung durch die Ausstellung "Johann Baptist Pflug. Maler, Zeichner und Lithograf" in der Kreisgalerie im Meßkircher Schloss kam eine Gruppe äußerst interessierter Besucher zusammen. Klaus Zillner aus Ravensburg erläuterte einige Bilder des Biberachers (1785-1866), der zu den wichtigsten Malern Oberschwabens in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gehört. Von ihm sind Schlachtengemälde, Porträts, Schlossansichten, Genreszenen, Trachten- und Brauchtumsdarstellungen, Gedenkblätter sowie Illustrationen zur württembergischen Geschichte erhalten. Darüber hinaus führte Zillner in die Lebenswelt der damaligen Zeit ein.

"Machen Sie sich bewusst, dass es damals so gut wie keine technischen Hilfsmittel gab", erklärte Klaus Zillner der wissbegierigen Runde. Johann Baptist Pflug habe kein elektrisches Licht zur Verfügung gestanden, um seine detailreichen Bilder zu malen. Erst am Ende seines Lebens habe der technische Fortschritt Einzug gehalten. "Können wir verstehen, was Pflug mit seinen Bildern wollte? Oder müssen wir das überhaupt verstehen", fragte er seine Zuhörer. Manches könne geklärt werden, doch die meisten Fragen an das Bild müssten offen bleiben.

An den Akademien hätten beispielsweise Schlachtenbilder in der Hierarchie der Bilder, die man malen durfte, ganz oben gestanden. Tiere, Landschaften und Stillleben ganz unten. Insofern hatten Schlachtengemälde einen guten Ruf. Die Gemälde seien zum großen Teil Auftragsarbeiten gewesen, vom Militär, Adel oder dem aufstrebenden Bürgertum angefordert. "Sie müssen sich vorstellen, dass es in der Region weder Museen noch andere Ausstellungsorte gab", erklärte Zillner den direkten Weg eines Kunstwerks aus der Werkstatt in die Wohnzimmerstube.

Der Biberacher Künstler und Mallehrer fertigte insgesamt etwa 300 Bilder, was für heutige Dimensionen nach einer geringen Anzahl klingt. Ein gründlicher Blick auf die Gemälde offenbart, wie aufwändig und bis ins kleinste Detail sie geschaffen sind. Generell lasse sich feststellen, dass Johann Baptist Pflug seine Umwelt mit einem positiven, humorvollen Blick betrachtete, der Sympathie für die Motive zeige. Bei der genauen Untersuchung zweier Schlachtenbilder in der Ausstellung war klar zu erkennen, wo Pflugs politische Sympathien lagen. "Er malte nur Schlachten, in denen die Koalitionstruppen beziehungsweise die Habsburger gewannen", bestätigte Zillner die Vermutung der Besucher. Napoleons Haltung auf seinem Pferd sei etwas kraft- und mutlos, der Blick seiner Truppe zweifelnd. Erzherzog Karl von Österreich-Teschen hingegen strotzt auf seinem Schimmel vor Tatendrang. Wichtige Personen in Schlachtenbildern würden meist auf einem Schimmel dargestellt, da dessen Helligkeit sie positiv hervorhebe.

Da Pflug unter einem Augenproblem gelitten habe, stimme wohl manches in seinen Bildern perspektivisch nicht. Zillner zeigte auf einige offenstehende Türen in den Gemälden, die sich niemals schließen ließen, so wie sie gemalt seien. Dabei stellten sich die Fragen, ob Pflug dies absichtlich so malte, ob er es nicht gesehen hat oder ob es ihm schlichtweg egal gewesen ist. Die Köpfe habe er charakterstark gemalt. Manchmal könne der Verdacht aufkommen, er habe seine Mitmenschen karikiert. "Doch mit einem solchen Verdacht muss man ganz vorsichtig sein", erklärte Zillner, da nicht geklärt werden könne, warum er die Personen so darstellte.

Die Räuber-Motive stellte er stark romantisierend dar. Es überraschte die Besucher, dass sich unter den Banden des Schwarzen Veri mehr Frauen als Männer befanden. Auf dem Selbstporträt, das Pflug mit seiner Ehefrau zeigt, hängt eine Zither an der Wand, denn fast wäre Pflug Musiker geworden, beschrieb Zillner, allerdings hätte er für die Zither zu kurze Finger gehabt.

