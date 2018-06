Meßkirch Integrationsbeauftragte Martina Eisele zieht ein erstes positives Fazit ihrer Arbeit

Seit April ist die Integrationsbeauftragte Martina Eisele zwischenzeitlich für Meßkirch und für Ostrach tätig. Gegenüber de SÜDKURIER zieht Martina Eisele ein erstes positives Fazit ihrer Arbeit. In Meßkirch möchte sie die Rolle der Ehrenamtlich unterstützen und ein Wunsch von ihr ist es auch, das Multikulti-Café wieder zu eröffnen.

"Was für mich derzeit noch das Schwierigste ist, ist das Umstellen im Kopf", beschreibt die gelernte Sozialarbeiterin ihre bisherige Erfahrungen im Dienste zweier Kommunalverwaltungen. Sie versuche, die Themen voneinander zu trennen aber das gelinge nicht immer, da vieles auch beide Orte betrifft. "Was mir hilft, ist, wenn ich die Leute einmal kennengelernt habe und der persönliche Kontakt zustande gekommen ist", sagt sie. Damit das möglichst reibungslos funktioniert habe sie sich für Meßkirch eine Liste aufgestellt mit Personen, die sie besuchen möchte. Diese Woche, beispielsweise, habe sie Gabriele Weiß, der Leiterin der Conradin Kreutzer Grund- und Werkrealschule ihren Antrittsbesuch abgestattet.

Und es bahnt sich dieser Tage auch die erste größere Veranstaltung an, die zwar schon vor ihrer Zeit über die Stadtverwaltung, Caritas und Flüchtlingshilfe Meßkirch angestoßen worden sei, die sie nun aber mitbegleitet. Dabei werde es um Flüchtlinge und deren Potenziale in Arbeit und Ausbildung gehen. Die Initiatoren haben es dabei bewerkstelligt, dass ihr Projekt mit Mitteln des Landesprogramms "Demokratie stärken" und der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg finanziert wird. "Aufgrund der allgemeinen guten Konjunktur bleiben offene Stellen, speziell im Handwerk unbesetzt", heißt es so in einer von Gernot Fischer von der Flüchtlingshilfe Meßkirch mitunterzeichneten Erklärung. Da aktuelle Umfragen diesen Trend bestätigten, sei es das Ziel der Initiative Flüchtlingspotenziale, den Arbeitskräftebedarf wenn möglich mit dem vorhandenen Potenzial der Flüchtlinge zu verbinden. Dazu laden Flüchtlingshilfe, Caritas und Eisele auf den 5. Juli in den Seminarraum von Schloss Meßkirch ein. Referenten von Arbeitsagentur, Jobcenter und Flüchtlingshilfe sollen dort informieren. Der SÜDKURIER wird über diese Veranstaltung noch im Detail berichten.

In der täglichen Arbeit von Eisele geht es neben dem Bereich "Arbeit", mit dem sie auch befasst ist, indes derzeit vor allem um das Thema "Ehrenamt". "Ich versuche in beiden Orten die Arbeit der Ehrenamtlichen zu unterstützten", sagt sie. Fakt sei in dem Zusammenhang aber eben auch, dass es nicht mehr so einfach sei, die Reihen der ehrenamtlich tätigen Helfer geschlossen zu halten und Nachwuchs zu gewinnen. "Mit einem Aufruf im Amtsblatt ist es da nicht mehr getan." Über gezielte Aktionen wolle sie versuchen, hier Abhilfe zu schaffen. Ein anderes Thema, das sie in der Heideggerstadt derzeit beschäftige, sei das Multikulti-Café im Paul-Gerhardt-Saal der evangelischen Kirchengemeinde Meßkirch, das derzeit eingeschlafen sei. Das wolle sie wieder ändern. "Es ist ein wichtiges Angebot für die Stadt und ich versuche, es so aufzustellen, dass es nicht mehr an einer ehrenamtlichen Person hängt."

Insgesamt sei sie eher für die Vernetzung zuständig und, was nicht vergessen werden dürfe, nicht nur für Flüchtlinge sondern insgesamt für Migranten, die in der Stadt lebten. Das unterscheide ihre Aufgabe beispielsweise von der der Caritas-Migrantenberatung, die derzeit im Klösterle untergebracht ist und in der es eher darum gehe, Hilfestellung beim Ausfüllen von Formularen zu leisten und darum aufzuzeigen, welche Leistungen in Anspruch genommen werden könnten. Weiter berate sie, sie sei in der Öffentlichkeitsarbeit aktiv, sei Ansprechpartnerin bei Konflikten in Kindergärten, Schulen oder Vereinen, sei in politischen Gremien und in Gremien der Flüchtlingshilfe tätig und arbeite daran, neue Projekte und Maßnahmen aufzustellen.

Nach rund zwei Monaten im Amt, zieht Eisele dabei ein positives Fazit, der in Meßkirch und auch in Ostrach vorgefundenen Bedingungen: "Es gibt hier keine Probleme", sagt sie doch fügt an: "Es gibt aber auch Menschen, die wir nicht erreichen."

Kontaktmöglichkeiten Die Integrationsbeauftragte Martina Eisele ist zu folgenden Zeiten in Meßkirch erreichbar: Montags und dienstags unter Telefon 07575/20664 oder unter Email martina.eisele@messkirch.de. Die Bürgersprechstunde, die sie in Meßkirch abhalte, findet immer dienstags in der Zeit zwischen 9 und 12 Uhr in den Räumen des Bürgerbüros am Marktbrücklle statt und es gebe auch die Möglichkeit, einen Termin nach Vereinbarung zu erhalten.