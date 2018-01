vor 4 Stunden Gregor Moser Meßkirch Insa Bix spricht Hundekot-Problem im Gemeinderat an

Eine angebliche Häufung von Fällen, in denen Hundehalter ihre Vierbeiner in den frühen Morgenstunden laufen ließen und die Hunde ihr Geschäft in den Gärten von Nachbar verrichteten, sprach CDU-Gemeinderätin Insa Bix im Rat an und fragte, welche Sanktionsmaßnahmen da möglich sind.