Meßkirch Hospizgruppe hilft auch Angehörigen von Schwerkranken und von Sterbenden

Die Hospizgruppe Meßkirch und Umgebung hilft auf Wunsch bei der Begleitung von Sterbenden. Für die Helferinnen besteht dabei Schweigepflicht.

Sie haben sich die Begleitung von schwerkranken Menschen, von Sterbenden und von deren Angehörigen zur Aufgabe gemacht: Die Frauen von der Hospizgruppe Meßkirch und Umgebung, für deren Arbeit die Chormusik Rast-Bichtlingen, bestehend aus dem Kirchenchor, der Schola Gregoriana sowie dem Kinder- und Jugendchor Laut-los vor Kurzem eine Spende in Höhe von 1000 Euro übergab, wie gestern berichtet wurde. "Die Spende ist für uns eine wichtige Sache", sagt Karin Fischer, Leiterin der Hospizgruppe. Denn ihre Arbeit fordere die Frauen, die in der Hospizgruppe tätig sind auch und mit dem Spendengeld könnten sie in einem Fortbildungshaus nun wieder Kraft für ihre Arbeit tanken.

Eine Arbeit, die dringend gebraucht werde und von der in der Region noch zu wenig bekannt ist, wie Fischer feststellt. Sie erinnert sich an ihren ersten Einsatz für die Hospizgruppe: Das sei eine Nachtwache bei einem kranken Menschen gewesen, um die Ehefrau und Tochter zu entlasten, die nach langer Betreuungsarbeit selbst nicht mehr konnten und nun dringend eine kurze Auszeit brauchten. "Sie konnten dann mit der Gewissheit schlafen, dass jemand da ist und aufpasst und morgens um 6 Uhr haben sie wieder weitergemacht", erinnert sich Fischer. Fünf bis zehn Menschen betreue die Hospizgruppe für gewöhnlich im Jahr. Dabei könne sich eine Betreuung auch über mehrere Monate hinziehen. Dennoch sei es mitunter frustrierend, dass nicht mehr Menschen die Hilfe der Hospizgruppe annehmen. Die Erklärung, schätzt Fischer, sei, dass in der Region viele Kranke und Sterbende zuhause in der Familie betreut und begleitet werden. Doch die Angehörigen kämen an ihre Grenzen und da seien die Begleiterinnen der Hospizgruppe da, um zu helfen. Die meisten von ihnen hätten selbst Erfahrungen mit dem Tod in der eigenen Familie gemacht und seien so zur Hospizgruppe gekommen. Dabei dürften die Helferinnen nicht pflegend tätig werden. Eine Schweigepflicht bezüglich dessen, was sie bei ihren Einsätzen erlebten sei dagegen eine Selbstverständlichkeit, betont Fischer.

Um ihre Aufgaben zu meistern hätten sie alle eine Ausbildung durchlaufen, in der es darum gehe, die eigenen Fähigkeiten selbst einschätzen zu können und auch darum, das Zuhören zu erlernen. "Was brauchen die Menschen und die Angehörigen?" Die Helferinnen müssten hierbei Empathie entwickeln können. Um die Erfahrungen, die nicht immer leicht sind, verarbeiten zu können, gebe es für sie ein Supervisions-Angebot. Etwa alle vier bis sechs Wochen finde ein Treffen statt, bei dem auch Themen, die ihre Arbeit betreffen, erörtert werden. Bei ihrem nächsten Treffen beispielsweise soll es um das Thema Düfte und Öle gehen, die bei der Begleitung von Sterbenden eine große Rolle spielen könnten. Zudem sei die Hospizgruppe Meßkirch und Umgebung auch dem Deutschen Palliativ- und Hospizverband angeschlossen, über den die Frauen ebenfalls Fortbildungen erhalten könnten.

Zu Beginn stehtein Erstgespräch

Ist die Arbeit des Hospizgruppe Meßkirch und Umgebung vertraulich?

Absolut. Aller Betreuerinnen, die für die Hospizgruppe tätig sind, unterliegen der Schweigepflicht und haben eine entsprechende Verpflichtung unterschrieben, betont Karin Fischer, Leiterin der Hospizgruppe.

Wer sind die Mitglieder des Hospizvereins?

Es sind Berta Muffler, Renate Braun, Meike Blauwhoff-Grundwald, Anneliese Fritz, Martina Kistenfeger, Sonja Binder, Johanna Brecht, Thea Dippong und Karin Fischer. Fischer betont, dass die Frauen alle unterschiedlichen Konfessionen und Weltanschauungen angehörten, dies bei der Arbeit des Vereins aber keine Rolle spielt, da der Mensch im Mittelpunkt steht.

Was steht am Anfang einer Betreuung?

Zu Beginn steht ein Erstgespräch mit dem Betroffenen oder den Angehörigen. Dieses Gespräch sei für ihre Arbeit sehr wichtig, betont Fischer. Denn es gelte vor allem, Vertrauen aufzubauen. Fischer betont: Alles geschehe in Absprache.

Wie kann ich Kontakt zu der Hospizgruppe aufnehmen?

Ansprechpartnerin ist Karin Fischer. Sie ist erreichbar unter Telefon 0 75 75/16 90 oder unter 01 60/2 54 42 17. Mehr Informationen zur Arbeit der Hospizgruppe gibt es auch im Internet unter: www.messkirch-sauldorf.de und dann weiter unter "Dienste" und unter "Hospiz". (mos)