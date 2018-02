vor 57 Minuten Isabell Michelberger Meßkirch Hinterlassenschaften von Haustieren in fremden Gärten sorgen für Ärger

Die Hinterlassenschaften von Hunden in Privatgärten war Thema in der Gemeinderatssitzung. Insa Bix (CDU) bat in Bezug auf diese Problematik um nachbarschaftliche Rücksichtnahme. Ausschlaggebend für ihren Appell war das Gespräch mit einem Hundebesitzer, der sich zu Unrecht verdächtigt fühlt, seinen Hund in Nachbars Garten seine Notdurft verrichten zu lassen, sowie die Beschwerde einer Gartenbesitzerin, die auf ihrem nicht eingezäunten Rasen regelmäßig Hundekot vorfindet. „Nachdem der SÜDKURIER darüber berichtet hatte, sprachen mich noch einige Rasenbesitzer an, die das gleiche Problem haben“, berichtet CDU-Stadträtin Insa Bix.