Meßkirch Hegering zeigt seine traditionelle Trophäenschau

Es war die 57. Gehörnschau, zu der Hegeringleiter Armin Hafner aus den Revieren um Meßkirch, Leibertingen, Wald und Sentenhart in den Brigelhof Langenhart zur Trophäenschau eingeladen hatte.

170 Rehgehörne, drei Gamskrucken und fünf Keilerwaffen wurden an den vier Trophäenwänden und auf Tischen ausgestellt. Armin Hafner zeigte sich bei seinen Begrüßungsworten erfreut darüber, dass sich rund 40 Jäger aus den Revieren eingefunden hatten, die, dem Brauchtum folgend, mit den Jagdsignalen, vorgetragen von den Mitgliedern der Jagdhornbläsergruppe des Hegerings Meßkirch unter der Leitung von Siegbert Jäger, eröffnet wurde und mit ihnen zudem ihr Ende fand.

Johannes Müller und Andreas Hensler bewerteten die angelieferten Exemplare, wovon zwei in die Klasse 1 A eingestuft wurden. Ein überraschend hoher Anteil von 42 Stück wurde als von Böcken über vier Jahre klassifiziert und 66 Stück wurden jünger als vier Jahre bestimmt. Bei den Jährlingen lag der Anteil bei 60 Stück. Die Trophäenschau gelte als sehr wichtiger Bestandteil des Jahreskalenders, sie sei aufschlussreich und zeige die Vielfalt der Jagd, hob Armin Hafner hervor. Mit großem Interesse begutachteten die Besucher im Anschluss die Trophäenschau, die einen Überblick über das abgelaufene Jahr gab und zum fachlichen Austausch unter den Jägern führte. Als "eine große Sache" bezeichnete Hafner, die am 17. Februar dieses Jahres gemachte Aufnahme, der von ihm installierten Kamera, die einen Wolf im Oberen Donautal festhielt. Als nicht glücklich, aber sehr aktuell stufte er das Thema Schweinepest ein. Das Thema stelle eine besondere Anforderung an die Jäger. Anordnungen hinsichtlich der Entsorgung von Wildschweinen seien bereits über das Landratsamt festgelegt worden.