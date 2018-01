Meßkirch Große Stimmung beim Bürgerball in Ringgenbach

Ja, die Ringgenbacher lieben den Ringgenbach. So jedenfalls war es beim Abschlussgesang während des großen Finales des dortigen Fasnetsballs zu hören. Aber sie lieben nicht nur ihn, sondern auch die urige Fasnacht. Denn wie die Fasnet gefeiert wird, das zeigten die Akteure des Narren- Kultur- und Sportvereins am vergangenen Samstag in ihrem Bürgerhaus, das voll besetzt war.

An ihrem Häs solle man sie erkennen, wie der Vorsitzende Michael Walz, bei seiner Begrüßung als Bügelfrau zu verstehen gab: Als er das übergroße Nachthemd mit dem schwarzen Ansatz aus dem Wäschekorb hervorkramte, war die Sache klar und unter Beifall verkündete er: Das könne nur dem Bürgermeister Arne Zwick gehören. Der Bobbo-Veeser stellt schon 30 Jahre seine Maschinenhalle dem NKSV zum Frühlingsfest zur Verfügung und er wurde deshalb – sehr bescheiden, mit einer weißen Rose belohnt. "Aber wir haben schon mehr Umbauarbeiten vorgenommen, wi der Bobbo selbst." Diese launigen Worte des Vorsitzenden kamen prächtig beim gut gelaunten Publikum an.

Für gute Stimmung dabei auch das Gesangs-Duo "Anja & Chris". Die beiden Neu-Ringgenbacher traten mit Schlagern, Hits und Jodel-Einlagen aus ihrer Schweizer Heimat auf. Und im närrischen Programm des Abends traten Thomas Bialk und Dirk Wenzel auf. Die örtliche Bolizei, dargestellt von Michael Walz und Tobias Waldenspuhl, hatte so manche lustigen aber auch verzwickten Fälle zu lösen. So waren sie beispielsweise auf einer Spurensuche, die vom Sumpfstüble durchs Täle führte und die bei Bobbos-Haus endete, da die Spur verloren wurde. "Ein Rätsel", wie sie sagten. Aber sie stellten gleichzeitig auch die neuen, mit Scharnier versehenen, kippbaren Straßenpfosten vor, die eine Erleichterung für Anna Strigel beim Autofahren sein sollten.

Neben den Programmpunkten war es Beppo, der manchen Kracher losließ: "Was ist der Unterschied zwischen einer Telefonzelle und dem Bundestag?", lautete so eine Denksport-Aufgabe von ihm. "Was schon?", sagte er lachend. "Das ist doch klar: In der Telefonzelle wird zuerst bezahlt und dann gewählt und beim Bundestag wird gewählt und später bezahlt."

Als dann Uschi Keller auf der Bühne erschien, gab es schon im Voraus Beifall. Sie ist die "etwas andere Oma von Ringgenbach", wohl schon seit 18 Jahren auf der Gemeindehaus-Bühne aktiv aber noch immer treffend in ihren Pointen. Sie setze sich in ihrem Vortrag mit dem Alter auseinander, gab Tipps und schwor dabei auf den Thymian-Tee. "Der alt macht aber nicht blöd", wie sie in ihrer gesanglichen Einlage feststellte. Zwei Saunafreunde (Thomas Bialk und Wolfgang Veeser) gaben ihr Bestes und animierten zum Mitsingen. Jetzt schon an die Weihnachtsgeschenke denken, empfahl Tobias Waldenspuhl, denn jeder stehe heutzutage ja unter Zeitdruck. Heimatbezogen stellte sich das Gesangsquartett "Das alles ist Ringgenbach" vor und für viel Jubel sorgte der Männertanz unter dem Titel "Guten Morgen Sonnenschein", bei dem vier Herren graziös ihre Übungen zeigten.