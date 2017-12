Meßkirch Glocken mit heiligem Klang: An Heiligabend ist das ganze Geläut im Einsatz

Glocken mit heiligem Klang: An Heiligabend ist das ganze Geläut im Einsatz

Festliche Töne sind an Heiligabend vom Kirchturm von St. Martin zu hören.

Die Martinskirche neben dem Schloss prägt das Stadtbild. Und das nicht nur optisch. Wenn Heiligabend die Glocken erklingen, dann wissen die Christen, dass jetzt wirklich Weihnachten ist. Gerda Kellhofer hat dann immer ein ganz besonderes Gefühl im Herzen. Und das nicht erst, seit sie zusammen mit ihrem Mann Hubert im Februar vergangenen Jahres das Mesneramt übernommen hat.

"Die Glocken rufen die Menschen zum Gebet", sagt die 54-Jährige, die hauptberuflich als Pfarramtssekretärin tätig ist. Da sitzt sie dann meistens an einem Schreibtisch. Als Mesnerin muss man schon laufen, denn die Kirche ist groß. Und der Kirchturm ist sehr hoch. Die beiden Mesner sind froh, dass sie da nicht hinauf müssen. Die Glocken werden elektrisch geläutet, da muss niemand Hand anlegen. Die Steuerung befindet sich in der Sakristei. Das Display zeigt genau an, welche Glocken gerade läuten. Die Programmierung übernimmt ein Fachmann.

Eine besondere Glocke muss von der Mesnerin allerdings manuell gestartet werden: das Totenglöcklein. Wenn jemand stirbt, dann läutet es bei Frauen dreimal zwei Minuten und bei Männern einmal fünf Minuten. Es ist eine alte Tradition, die da in Meßkirch bewahrt wird.

Die Pfarrkirche verfügt über ein beeindruckendes neunstimmiges ais°-Geläute. Im Jahr 1950 wurden die vier mittelalterlichen Glocken durch den Glockengießer Friedrich Wilhelm Schilling aus Heidelberg ergänzt. Im Jahr 1995 wurden in der Karlsruher Glockengießerei zwei weitere Glocken gefertigt. Damals erweiterte man auch die Glockenstube über zwei Geschosse.

Das erste Geschoss liegt noch im Turmbereich mit quadratischem Grundriss. Auf der zweiten Etage beginnt dann der achteckige Turmschaft. Dieser ist von einer Balustrade umgeben. Der historische Eichenholz-Glockenstuhl, welcher auf der ersten Ebene gelagert ist, stammt im Prinzip auch aus zwei verschiedenen bauzeitlichen Epochen. Der wohl älteste Teil stellt der Bockstuhl dar. In ihm hängen die großen Glocken nebeneinander. In den Weltkriegen mussten Glocken für die Schmelzöfen abgeliefert werden. Glocken aus der Nähe betrachten geht übrigens nicht: Turmbesteigungen sind nicht erlaubt.

Geläut

Martins-Glocke (gegossen 1950) in ai'o+4

Evangelist-Johannes-Glocke (gegossen 1593) in cis +5

Konrads-Glocke (gegossen 1950) in dis'+04

Marien-Glocke (gegossen 1492) in fis'+7

Cäcilien-Glocke (gegossen 1950) in gis'+4

Heimerad-Glocke (gegossen 1995) in ais'+5

Christus-Glocke (gegossen 1504) in h'

Bernhards-Glocke (gegossen 1995) in cis''+5

ohne Namen (gegossen 1300) in d''+1

Wie die Glocken von St. Martin klingen, können Sie hier nachhören

Video: So werden Glocken gegossen