Meßkirch Gesundheitskarte mit Nebenwirkungen: Landtagsabgeordneter und Arzt äußern sich zum Thema E-Health

Röntgenbilder, Medikamentenpläne oder Notfalldaten – alles digital auf der elektronischen Gesundheitskarte hinterlegt. Die sogenannte digitale Patientenakte gilt seit Jahren als Zukunftsversion des Gesundheitssystems und Gesundheitsminister Jens Spahn hatte sich nach seinem Amtsantritt dafür eingesetzt, die Digitalisierung im Gesundheitswesen voranzubringen.

Auch Klaus Burger, CDU-Landtagsabgeordneter für den Kreis Sigmaringen, stellt zum Thema Digitalisierung fest: „Um die Fragen der Patientenversorgung im ländlichen Raum lösen zu können, werden wir das Thema Digitalisierung und elektronische Gesundheitskarte als eine Säule einführen müssen. Gesundheitsminister Jens Spahn hat deswegen mit seinem Vorhaben der Digitalisierung des Gesundheitswesens einen richtigen Weg eingeschlagen.“

Eine der Herausforderungen bei der Umsetzung der Bundesinitiative werde der Datenschutz für Patienten sein, unterstreicht der Abgeordnete. „Für mich ist klar, dass das Projekt nur umgesetzt werden kann, wenn sich die Patienten auf Datensicherheit verlassen können.“ Burger verweist in dem Zusammenhang auf ein Modellprojekt, welches das Ministerium Ländlicher Raum und Verbraucherschutz mit Minister Peter Hauk 2017 gestartet hat, und an dem auch der Landkreis Sigmaringen teilnimmt. Das Projekt „Patient Digital“ laufe im Gesundheitsnetz Süd mit Sitz in Ehingen. 400 Ärzte aus Südwürttemberg hätten sich in dieser Genossenschaft zusammengeschlossen und wollten 2018 und 2019 wertvolle Erfahrungen mit Patienten, Ärzten, Krankenhäusern und Pflegediensten erheben. Und der Landtagsabgeordnete fasst zum Thema zusammen: „Dass es möglich ist, habe ich als Mitglied des Ausschusses Soziales und Integration, bei der Delegationsreise im Oktober 2017 in Finnland erfahren. Dort ist man schon zwei Schritte weiter und viele patientenbezogene Informationen werden digital ausgetauscht.“ Das Thema Digitalisierung stehe auch regelmäßig auf der Agenda des Arbeitskreises „Soziales und Integration“ der CDU-Landtagsfraktion, dem er angehöre.

Weitaus kritischer beurteilt Germar Büngener, Vorsitzender der Kreisärzteschaft im Bodenseekreis, die Digitalisierung des Gesundheitswesens. „Wenn alle Daten in einer elektronischen Akte stimmen würden, wäre es im Sinne aller gut“, stellt er fest und setzt hinzu: „Ich weiß aber, dass sie nicht stimmen werden.“ Zugespitzt gesagt: Das System könne nur in einem totalitären Staat funktionieren, in dem sämtliche Gesundheitsdaten auf Anordnung von oben erfasst, gesammelt und umfassend eingetragen und verwaltet würden. Wenn der Patient aber selbst entscheiden könne, welche Daten über die Karte abrufbar sein werden und welche Angaben er dort lieber nicht hinterlegen möchte, dann werde das System keine zuverlässige Aussagekraft erreichen. Dabei erkennt Büngener durchaus auch den potenziellen Nutzen einer solchen digitalen Patientenakte. „Ich würde mich freuen, wenn ich an einen Unfallort komme und über die Versichertenkarte erfahren kann, welche Medikamente der Verunglückte an dem Tag schon eingenommen hat.“ Oder, falls er einen Herzinfarktpatienten zu behandeln hat und aus der Datensammlung ersehen könnte, dass der Mann Viagra eingenommen hat. Denn dann müsste er in der Behandlung auf bestimmte Arzneien verzichten. „Das wäre toll. Aber welcher Mann“, gibt er zu bedenken, „würde das schon freiwillig auf seiner Versichertenkarte speichern“.

Büngener, der der Delegiertenversammlung der Landesärztekammer in Stuttgart angehört, und sich dort mit den technischen Neuerungen befasst, sieht den Bereich E-Health als „völlig unbefriedigend“ an. „Es gibt keine Ansprechpartner, jeder versucht, Geld zu verdienen, und es ist nichts ausgegoren.“ Was fehlt, sei auch ein funktionierender Zeitplan bei der Umsetzung von Projekten wie der elektronischen Patientenakte. Bis vor Kurzem gab es bundesweit nur einen Anbieter, der den sogenannten Konnektor (siehe Infokasten) anbot. Und darüber hinaus war der Konnektor noch nicht einmal mit allen EDV-Systemen in Praxen kompatibel, hieß es in Medienberichten. Büngener sagt: „Mit dem elektronischen Arztausweis wurden wir finanziell abgestraft.“ Heute, glaubt er, würde die Mehrheit seiner Kollegen in Sachen Zukunftstechnologien nur noch das machen, was unumgänglich ist. „Wir Ärzte werden mit gesetzlichen Regelungen überschwemmt.“ Dies binde Zeit und Arbeitskraft, die ihrer eigentlichen Aufgabe abhanden kommt.

Das wichtigste Thema im Bereich der Digitalisierung im Gesundheitswesen erkennt Büngener in der Fernbehandlung von Patienten. In der Schweiz sei das mit „Medgate“ seit Jahren praktizierte Realität und dort funktioniere das System tadellos. In Baden-Württemberg habe sich die Landesärztekammer dazu entschieden, Modellprojekte im Land Baden-Württemberg zuzulassen. Aktuell seien mehrere solcher Projekte bereits genehmigt. Dafür habe die Kammer viel Kritik einstecken müssen. Doch die Kritiker hätten nicht verstanden, weshalb sich die Ärztekammer zu diesem Schritt, etwa bei „Docdirekt“ in Tuttlingen und Stuttgart, entschloss. „Wir wollten, dass das Projekt evaluiert und der Ärztekammer zur weiteren Entscheidung vorgelegt wird.“ So sollte die ärztliche Kontrolle sichergestellt und von geschäftlichen Interessen geleiteter Wildwuchs verhindert werden. „In der Schweiz“, kommt er auf „Medgate“ zurück, „funktioniert die Fernbehandlung seit Jahren sehr gut“. Allerdings gebe es im Nachbarland auch eine andere Mentalität, die dieser medizinischen Betreuung entgegenkommt.

In seiner Generation bestehe unter Medizinern hierzulande noch die Idealvorstellung, den Patienten in seiner seelischen und körperlichen Einheit ernstzunehmen. Doch dies ändere sich zunehmend und Zukunftstechnologien wie die Fernbehandlung verstärkten diese Entwicklung hin zur reinen Behandlung akuter Symptome, gibt er zu bedenken.

Die Ausgangslage Der Zugang zur virtuellen Patientenakte soll die elektronische Gesundheitskarte sein, die bereits 2003 unter Gesundheitsministerin Ulla Schmid ins Leben gerufen wurde. Das System, das einen besseren Informationsaustausch fördern soll, firmiert unter dem Namen "Telematik". Der Zugang soll über ein Kartenlesegerät, den so genannten Konnektor erfolgen, erläutert Oliver Erens von der Landesärztekammer. Darin gibt es zwei Schlitze, in die der behandelnde Arzt und der Patient ihre Karten stecken und sich über einen Pin anmelden. Um einen Anreiz zu schaffen, schnell auf die neue Technik aufzuspringen, gibt es von den Kassen Pauschalen für die Anschaffung der Hardware, die von Quartal zu Quartal sinken. Dabei steckt das System derzeit noch in seinen Kinderschuhen. Wie Erens feststellt, könnten über die aktuellen Kassenkarten ausschließlich die Stammdaten der Patienten an die jeweiligen Kassen geschickt werden. Mittlerweile gebe es zwei Anbieter für Konnektoren auf dem Markt. Die Verbreitung des Systems unter Ärzten sei aber landesweit noch nicht sehr hoch, stellt Erens fest. (mos)