Meßkirch Gemeinderat verabschiedet Haushalt 2018

Der Gemeinderat stimmte dem Haushalt 2018 zu. "Es gibt ein riesen Arbeitsvolumen für die Verwaltung, wenn er auch nur annähernd bewältig wird", stellte Christa Golz für die CDU-Fraktion fest. Dabei hatte es gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung einige Änderungen gegeben.

So wird mit Mehrkosten bei der Innenputzsanierung des südlichen Schlossmauerturms in Höhe von 55 000 Euro gerechnet. Auch beim zweiten Abschnitt der Hallenbad-Sanierung wird mit Mehrkosten von 45 000 Euro kalkuliert und der Neubau der Sozialräume beim Bauhof soll mit 55 000 Euro mehr zu Buche schlagen. Erklären lasse sich diese Preissteigerung beim Bauhof damit, dass der Ansatz aus dem Jahr 2016 stammt und es seitdem Preissteigerungen bei den Handwerkern gab, sagte Stadtbauamtsleiter Thomas Kölschbach auf Nachfrage von Golz.

Andere neue Punkte im Haushalt sind 30 000 für einen Windfang am Meßkircher Friedhof, 15 000 für Spielgeräte für Spielplätze sowie 4500 Euro für eine neue Spülmaschine in der Stadthalle, da die bisherige die Silvestergala "nicht überlebt" hat, wie es Bürgermeister Arne Zwick mit einem Augenzwinkern anmerkte, nicht ohne festzuhalten, dass die alte Maschine ihren Dienst geleistet habe. Die weiteren Mehrausgaben verteilen sich so: Für die Möblierung der Ortsverwaltung Heudorf werden 4000 Euro eingestellt und für Geschwindigkeits-Warntafeln gibt es 3000 Euro. Die Reparatur der Leichenhallen-Überdachung in Meßkirch kostet 20 000 Euro, für das Gemeindearchiv in Menningen gibt es 10 000 Euro, für privaten Sicherheitsdienst 20 000 und für eine Stellenbewertung im Rathaus 11 000 Euro und 1000 Euro für die katholische Bücherei.

Seitens der Freie Wähler-Fraktion hielt Joachim Bach unter anderem fest, dass der Haushalt von Infrastrukturmaßnahmen gekennzeichnet sei, und merkte mit Blick auf die kommenden Jahre an: "Kleine Schritte wären auch möglich." Martina Mülherr, Vorsitzende der SPD-Gemeinderatsfraktion, hielt fest, dass es viele zwingende Aufgaben im Haushaltsjahr 2018 gebe, die sich nicht verschieben ließen.