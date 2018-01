Meßkirch Ganztägiger Warnstreik bei der Bizerba

Das Bizerba-Werk in Meßkirch soll am Mittwoch, 31. Januar, ganztägig bestreikt werden.

Bei der Bizerba in Meßkirch soll gestreikt werden. Am Montag hätten sich die IG Metall Mitglieder der Firma Bizerba mit überwältigender Mehrheit dafür entschieden, den Forderungen der IG Metall nach sechs Prozent Entgelterhöhung mit einem ganztägigen Warnstreik Ausdruck zu verleihen, teilt die Gewerkschaft dementsprechend mit. Nachdem die fünfte Verhandlungsrunde am Wochenende keine Annäherung der Arbeitgeberseite bewirken konnte und somit zu keinem Ergebnis in der laufenden Tarifrunde geführt hat, sei eine weitere Verschärfung des Arbeitskampfs unumgänglich. Der ganztägige Warnstreik beginne am Mittwochmorgen um 4.30 Uhr mit der Frühschicht und ende am Donnerstagmorgen um 4.30 Uhr mit der Nachtschicht. Seitens der Bizerba-Geschäftsführung heißt es zu dem Streik: „Wir bedauern die Entscheidung zum ganztägigen Warnstreik sehr. In unserem Werk in Meßkirch produzieren wir Schneidemaschinen für den gesamten Weltmarkt, und ein Produktionsausfall von 24 Stunden bedeutet für uns einen massiven Lieferausfall, den wir angesichts der derzeitigen Auslastung unserer Kapazitäten kaum aufholen können." Gerade bei den internationalen Kunden von Bizerba, die zurecht die fristgerechte Lieferung ihrer bestellten Produkte erwarten, könne man hierfür mit wenig Verständnis rechnen, wie Unternehmenssprecher Andreas Wegeleben mitteilt.