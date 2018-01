Meßkirch Ganztägiger Streik bei Bizerba

Beim Werk von Bizerba in Meßkirch wird am Mittwoch, 31. Januar 2018, gestreikt. Schon am frühen Morgen treffen sich die Beschäftigten vor dem Werkstor. Ein Unternehmenssprecher verweist auf den Lieferausfall im Zusammenhang mit der Arbeitsniederlegung hin.

Schon zu früher Stunde war am gestrigen Mittwoch die Pizzeria Etna bis auf den letzten Platz besetzt. Anlass war der ganztägige Warnstreik der IG Metall im Meßkircher Bizerba-Werk, in dessen Folge in der Pizzeria das Streikcafé eingerichtet wurde. "Für gute Arbeit muss der Arbeitgeber auch zahlen", fasste Salvatore Ciadamidaro die Stimmung zusammen, der an diesem Morgen hinter der Kaffeemaschine stand und die Kollegen mit Cappuccino versorgte. Ciadamidaro ist seit vier Jahrzehnten bei der Bizerba beschäftigt und seit vielen Jahren auch Vertrauensmann der IG Metall im Werk. Und er ist nicht der einzige Gewerkschafter am Standort. Ganz im Gegenteil.

"Es gibt keinen anderen Betrieb im Bereich unserer Geschäftsstelle, der einen so hohen Organisationsgrad hat", bringt es Walter Wadehn, Erster Bevollmächtiger der IG Metall Albstadt, auf den Punkt. In Meßkirch gebe es daher auch eine kampferprobte Mannschaft, auf die sich die Metaller verlassen könnten. Und das sei auch der Grund, weshalb dort gestreikt wurde. Um den Forderungen der IG Metall Nachdruck zu geben, hatte sich Wadehn schon zuvor an die Beschäftigten gewandt: Der Wirtschaft in Deutschland gehe es gut. "An der Börse herrscht Partystimmung. Die Deutsche Bank will mal wieder eine Milliarde Euro als Bonus an ihre Manager verteilen. Und das ist bei der Metall- und Elektro-Industrie auch so: Aktionäre, Eigentümer und Vorstände kriegen immer einen oben drauf", stellte er fest. Aber wenn es um die Beschäftigten gehe, dann rechneten die Arbeitgeber sich arm und behaupteten, sechs Prozent Lohnsteigerung sei maßlos. Für einen Arbeiter im Dreischicht-Betrieb bedeute die angebotene Lohnsteigerung einen Betrag von 4000 Euro, verteilt auf 27 Monate. Unterm Strich sei das gerade einmal der Inflationsausgleich.

Auch die Forderung der selbstbestimmten Arbeitszeiten, sprach Wadehn an. "Wir wollen Arbeitszeiten, die zu unserem Leben passen" und das bedeute das Recht, auch kürzerzutreten, wenn das beispielsweise die familiäre Situation erfordere.

Der Arbeitgeber-Seite warf er in diesem Punkt vor: "Sie wollen mehr 40-Stunden-Verträge, mehr Flexibilität, mehr sachgrundlose Befristungen. Schlicht gesagt: Die Beschäftigten sollen am besten immer, für möglichst wenig Geld und zu möglichst schlechten Bedingungen arbeiten." Die Arbeitgeber-Forderung, dass für bezahlte Freischichten eine 20-jährige Betriebszugehörigkeit und mindestens zehn Jahr im Schichtbetrieb die Voraussetzungen seien, erteilte er eine Absage: "Da kann ich die Kollegen an einer Hand abzählen, die das in Anspruch nehmen können."

Seitens der Bizerba-Belegschaft gab es gestern indes auch nachdenklichere Töne hinsichtlich des Streiks. So habe alles zwei Seiten, war von einem Beschäftigten zu hören. Unternehmenssprecher Andreas Wegeleben hatte zu dem Streik auf Anfrage bereits am Dienstag mitgeteilt, dass die Entscheidung sehr bedauert werde. "In Meßkirch produzieren wir Schneidemaschinen für den Weltmarkt, und ein Produktionsausfall von 24 Stunden bedeutet für uns einen massiven Lieferausfall, den wir angesichts der Auslastung unserer Kapazitäten kaum aufholen können." Gerade bei den internationalen Kunden, die zurecht die fristgerechte Lieferung ihrer bestellten Produkte erwarteten, könne die Bizerba hier mit wenig Verständnis rechnen.

Ausblick

Falls auch die nächste Verhandlungsrunde, die am Wochenende stattfinden könnte, zu keinem Ergebnis führt, werde es zu einer Urabstimmung über einen Flächenstreik kommen, sagt Walter Wadehn von der IG Metall. Dabei, stellt der Gewerkschaftler fest: "Ich hoffe, dass es zu keiner Urabstimmung kommen wird." (mos)